Calvo y Echenique certifican la ruptura de PSOE y Unidas Podemos

Las diferencias entre el PSOE y Podemos parecen insalvables a pocas horas de que se celebre la votación definitiva para que Pedro Sánchez sea investido presidente. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aseguró este jueves que en las negociaciones les han "pedido literalmente el Gobierno" mientras que el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, justificó el rechazo a los tres ministerios que le ofreció el PSOE porque "no hemos venido a la política a figurar, a formar parte de ministerios decorativos", según recoge Servimedia.

Carmen Calvo ha declarado que pese a que el PSOE es el "ganador" y su grupo parlamentario "triplica en escaños" al que lidera Pablo Iglesias, Podemos no ha aceptado la oferta socialista. Así lo trasladó Calvo en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia en la que criticó la posición de Unidas Podemos en esta negociación, porque no han tenido la posición "realista" de cuarta fuerza tras las elecciones del 28-A. Pedían, dijo, competencias para "doblegar el gobierno", asumiendo políticas que atravesaban "todas las áreas" del Ejecutivo.

Y de ahí no se han movido", criticó Calvo. Según la 'número dos' del Ejecutivo, Pablo Echenique le trasladó el sábado pasado un "documento de partida y de llegada" que supone "trufar todo el Gobierno", "un Gobierno paralelo", aseveró.

Por su parte, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique,ha dicho que la oferta de tres ministerios del PSOE "suenan bien, pero no permitirían mejorar la vida de la gente" por su falta de competencias, y no les compensaban porque "no hemos venido a la política

a figurar, a formar parte de ministerios decorativos".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia, Echenique no concretó inicialmente qué votarán los diputados de Podemos hoy en la investidura, al decir que "tenemos que debatirlo", pero al final lo insinuó, al decir que, si el planteamiento del PSOE es "o esto o nada, y me tenéis que votar, nosotros ya preguntamos a las bases lo que teníamos que hacer". Los inscritos de Podemos avalaron con un 70% de sus votos hacer presidente a Pedro Sánchez en el caso de que hubiera un Gobierno de coalición. Ahora bien, "no hacer presidente" podría traducirse en un voto en contra o en una abstención.

En todo caso, él dijo que "sería bueno que hubiera una posibilidad de que hubiera un Gobierno de coalición" y lamentó que el PSOE "decidió poner fin a esas negociaciones" entre las 19.00 y la 20.00 horas, cuando ellos tenían "toda la voluntad de seguir negociando". "No tengo mucha

confianza en que tengan la voluntad de volver a sentarse", se resignó. "Creo que no, por lo que he oído al PSOE".

Cuando se le recordó que el PSOE no rompió, sino que planteó una última oferta, Echenique comenzó desdeñando: "Ayer el PSOE nos hizo tres o cuatro ofertas que decían que era la última siempre". Y luego justificó que la intitulación de los ministerios (Vivienda, Igualdad y Economía

Social y Asuntos Sociales) "suena bien, pero se trata de tener competencias".