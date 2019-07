Violeta Andic y Carlos Costas abandonan Mango

La empresa textil Mango realizará cambios en su cúpula directiva después de que Violeta Andic, hasta ahora responsable de la marca Violeta, y Carlos Costa, miembro del consejo de administración del grupo, hayan abandonado la compañía. Según explicaron fuentes de Mango, Andic deja su cargo “por motivos personales”, mientras que Costa lo hará para embarcarse “en nuevos proyectos profesionales”.

Según avanzó el portal Moda.es, Violeta Andic, que dirigía la firma Violeta desde su creación, será sustituida por Laura San Martín, que cuenta con una experiencia de quince años en el grupo y que hasta ahora lideraba la división de outlets de Mango. Por su parte, Carlos Costa, que fichó por Mango en 2013 procedente de Boston Consulting Group para hacerse cargo de las áreas de estrategia y operaciones, no tendrá relevo en su ya antiguo puesto.

Andic, ha desarrollado toda su carrera profesional en Mango, la empresa que fundaron su tío Isak (actual presidente de la compañía) y su padre, Nahman, y a la que se incorporó en 2007 para desempeñar trabajo en el departamento de selección de producto.

Las salidas de Costa y Andic no son los únicos movimientos que se han producido este año en Mango. A lo largo de 2019 el grupo textil se ha reforzado con nuevos fichajes a través de la contratación de Josep Barberà como responsable financiero (anteriormente trabaja en Privalia); César de Vicente, exdirector de Kiabi en España, como nuevo responsable de retail; David Gutiérrez (también antiguo empleado de Privalia), al frente de recursos humanos. El año pasado, la empresa fichó a Jordi Álex Moreno, ex de Desigual, como nuevo responsable de IT y a Antonio Pascual Barroso, procedente de Inditex y Esprit, como nuevo director global de cadena de suministro.

En 2018, Mango aumentó su facturación del 1,8%, hasta 2.233 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación creció un 17%, hasta 135 millones. El próximo mes de agosto, la cadena hará público el resultado neto, tras registrar pérdidas el anterior ejercicio.