La CEOE alerta del "hartazgo político" y apuesta por un Gobierno moderado

FERNANDO VILLAR EFE

El presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Antonio Garamendi, confía en un Gobierno moderado de centro-izquierda o monocolor “con apoyos en forma de abstenciones”. Además, avisa del “riesgo de hartazgo de los españoles” ante la inestabilidad política que según él no solo “llevamos viviendo 10 meses, sino desde 2015”.

“Estamos en condiciones de pensar que algún partido pueda abstenerse”, reclama Garamendi en una entrevista de Efe en la que exige a los líderes políticos más responsabilidad y altura de miras. “Pensar en nuestro país y nada más”, señala.

"Un Gobierno más moderado daría más estabilidad al país", es la respuesta del presidente de la CEOE ante la posibilidad de que PSOE forme Gobierno con Podemos, cuyas posiciones tilda de “legítimas”, ya que en su defensa esta sería la mejor baza para la patronal, las empresas y la economía española a la hora de abordar nuevos retos como la globalización, la digitalización o el medioambiente.

La otra opción de Garamendi es la de un Gobierno monocolor sustentado “con apoyos, en el sentido de abstenciones de otros partidos”, lo cual confía en que suceda “ahora o igual en septiembre, como en el cole”.

Por otro lado, el líder de los empresarios concluye con que “si no se llegan a estos acuerdos, pues que haya otras elecciones” ya que “si no hay ninguna posibilidad de que nada salga”, siempre es mejor “una estabilidad dentro de cuatro meses que una estabilidad ahora”. Además, el líder de los empresarios tiene claro que los políticos “se están perdiendo en ciertos vericuetos que no les están poniendo en buen lugar” y que será el pueblo el que decidirá en última instancia.

No obstante, Garamendi menciona que la patronal “jugará el partido en el campo que les toque” con “lealtad institucional” aunque los extremos “no les gusten” refiriéndose a la irrupción de Vox en el panorama político español. "No tengo que condenar a nadie, siguen siendo igual de legítimos que otras muchas posturas, pero nosotros no las compartimos", deja claro, aludiendo a la preferencia del mundo empresarial, siempre, por la moderación.