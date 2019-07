¿Cuánto vale tu privacidad online? Amazon la cifra en 10 dólares

Logo de Amazon en un centro de distribución EFE

Dime lo que buscas en internet y te diré quién eres. Un lema que a juzgar por los movimientos que efectúan algunas compañías, parece estar más presente que otras versiones más tradicionales de este refrán. Aprovechando su Prime Day, Amazon ha lanzado una peculiar oferta a sus clientes en Estados Unidos: permitir a la empresa de Bezos monitorizar las búsquedas en internet que éstos realicen a cambio de un cheque de 10 dólares canjeable en... Amazon.

Concretamente, esta promoción del gigante de la distribución online está disponible para aquellos estadounidenses que instalen por primera vez el Amazon Assistant, una extensión del navegador que sirve para comparar precios entre diferentes productos, y que gasten más de 50 dólares en su compra de Amazon. Además también es necesario instalar la extensión desde una página web en particular, ser miembro de Prime y hacer la compra a través de Amazon Assistant.

Para que funcione correctamente, Amazon Assistant necesita conocer la actividad online de sus usuarios, incluyendo los links a los que acceden y a algunos de los contenidos que consultan. El problema está, tal y como explica Amazon en la letra pequeña, en que la compañía puede usar estos datos para mejorar su marketing en general, productos y servicios que no tienen que ver con Amazon Assistant.

A pesar de esta nueva oferta de 10 dólares, Amazon ya tenía acceso a estos datos sin pagar nada al usuario por ellos. Simplemente basta, como es el caso en España, con que el usuario instale Amazon Assistant. "Estos datos se usan a menudo para entrenar modelos de machine learning, con el objetivo de que sean más eficientes a la hora de ofrecer anuncios", ha asegurado a Reuters el tecnólogo de la ONG Electronic Frontier Foundation, Bennet Cyphers. "Pero en Estados Unidos, no hay límites sobre lo que puedes hacer con esta información", ha puntualizado.

"La confianza de los consumidores es primordial para Amazon, y nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes", ha afirmado un portavoz de la compañía. El representante también ha dicho que los clientes pueden desactivar ciertas características del asistente y que Amazon sólo relaciona las búsquedas de los clientes con su cuenta en la plataforma cuando se interactúa con la extensión.

No obstante, aunque no se esté interactuando directamente con él, Amazon Assistant prosigue recogiendo datos de las búsquedas y la actividad online, tal y como especifica la compañía en las condiciones de privacidad del asistente: "Cuando no estás interactuando con Amazon Assistant, este recoge automáticamente datos de las páginas web que visitas en las que podemos ofrecer recomendaciones pertinentes de productos o servicios", declaran.