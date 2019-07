Amazon arranca su jornada de rebajas Prime Day con una tregua de sus trabajadores

Amazon arranca hoy su quinta edición del Prime Day, su gran jornada de rebajas, que este año, por primera vez, se extenderá durante 48 horas: desde las 00:00 de hoy lunes hasta las 23:59 de mañana martes. Durante esta campaña de descuentos, la mayor que lleva a cabo la compañía junto al Black Friday, el gigante del comercio electrónico planea contar con más de un millón de ofertas en todo el mundo, muchas vinculadas a productos de electrónica de consumo, pero también de moda, juguetes, electrodomésticos, muebles, deportes y accesorios de todo tipo.

Este año frente al anterior, el evento se celebrará sin conflicto laboral (a causa del nuevo convenio) en uno de sus principales centros logísticos, el de San Fernando de Henares en Madrid.Esta tregua ha sido votada y aprobada por los dos principales sindicatos del comité, CC OO y CGT. “Tras un año y medio [de conflicto] y a las puertas de una posible resolución judicial que se puede dar en septiembre de 2019, queremos agotar los últimos recursos con el fin de favorecer una posible negociación con la dirección de la empresa”, señala un comunicado de CC OO, que añade que han decidido posponer las posibles acciones y movilizaciones de cara a la búsqueda de un acuerdo.

La posición de los sindicatos hará que la jornada transcurra sin sobresaltos para Amazon, pues el centro madrileño mueve gran parte de los pedidos de toda España. La compañía amplía notablemente su actividad habitual con motivo del Prime Day, según confirma un análisis de Fintonic, que estima que la firma duplicó en 2019 sus ventas durante este periodo. Además el número de compras creció un 43% y los usuarios Prime que realizaron algún tipo de adquisición en este marco aumentaron un 23%. Además, cada año la iniciativa tiene mayor acogida. Si en 2017, los clientes destinaron una media de 94 euros a sus compras, esta cifra se elevó hasta los 98 euros en 2018. Una positiva evolución que también se vio reflejada, según Fintonic, en la facturación del gigante del retail, un 38% más que el año anterior, y en el volumen de transacciones y compradores, un 32% más en ambos casos.

Las ofertas del Prime Day solo son válidas para los suscriptores de Amazon Prime, el servicio de la compañía que ofrece envío gratis y rápido en dos días máximo, además de dar acceso gratis a Prime Video, Prime Music y Prime Reading. La suscripción cuesta 36 euros anuales, pero permite un periodo de prueba gratuita de 30 días. Muchas de las ofertas que lance entre hoy y mañana la compañía durarán 24 horas, pero otras estarán disponibles solo por seis horas o estarán limitadas a un cierto número de unidades.

Pero el Prime Day no es solo una fecha marcada en el calendario para quien busca auténticas gangas. Es una fecha claramente estratégica para Amazon. La compañía busca con estos días de rebajas reclutar más miembros para su programa Prime, pues según advierten múltiples analistas los suscriptores a dicho programa compran con mucha más frecuencia que los que no lo son. Como recuerda Financial Times, el crecimiento de ingresos de Amazon se está desacelerando y Prime puede ayudarle a mejorar los márgenes de la compañía y a construir nuevos negocios, incluido el de la publicidad, que impulsarán su crecimiento futuro. Igualmente, cumplen un papel importante para que otras marcas quieran vender a través del gigante del ecommerce, pues les da acceso a clientes que consumen más.

Quizás por ello, la multinacional estadounidense no ha dudado en utilizar a celebridades como Lady Gaga, Kobe Bryant o Taylor Swift para promover su evento de descuentos. Amazon cuenta hoy con más de 100 millones de suscriptores de Prime. La compañía, que busca insistentemente propuestas que permitan atraer a más miembros, dijo que este año gastaría 800 millones de dólares para reducir los tiempos de envío para sus clientes Prime a un día.

Amazon aconseja a sus clientes Prime que quieran aprovechar algunas ofertas concretas que añadan el producto que quieren a la lista de deseos y se instalen la app oficial de la compañía en el móvil. De esta forma, el usuario recibirá una notificación en cuanto la oferta esté activa. Y lo mismo ocurre si se añade la aplicación Amazon Assitant en el ordenador. Otro consejo práctico es apuntarse a la lista de espera si un producto aparece como "agotado", pues a los consumidores se les da 15 minutos para completar una compra. En caso contrario, desaparece de su carrito y vuelve a estar disponible.