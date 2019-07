Pasa unas vacaciones tranquilas desactivando las notificaciones de Chrome en tu PC

Las notificaciones son como las pipas. Empiezan haciéndote gracia y aceptas las que te ofrecen las páginas webs en las que entras, pero después ya has permitido que entren tantas en tu navegador que no hay momento en el que no veas una pestañita avisándote de cualquier cosa. Así que toca hacer limpieza y vaciar la mayoría para que, al menos este verano, lo pases tranquilo.

Hay dos formas de quitar las notificaciones en Google Chorme para ordenador: bien desactivarlas todas impidiendo desde el sistema que el navegador te comunique nada, o bien gestionándolas desde dentro de la aplicación para dejar exclusivamente las que más te interesen. Nosotros vamos a contarte esta segunda opción.

Cambia la configuración de Chrome

Como veréis es muy sencillo, ya que solo tenéis que entrar en Google Chrome en Configuración > Configuración avanzada y en el módulo de 'Privacidad y seguridad' entrar en 'Configuración del sitio web'. Allí veréis una sección de 'Notificaciones'.

Gestión de notificaciones en Google Chrome.

Dentro de esa pantalla aparecerán todas las fuentes (webs o servicios) que ahora mismo tienen permisos para notificar push según lleguen novedades. Si queréis quitar páginas webs que os bombardean con noticias cada pocos minutos, solo debéis pulsar sobre los tres puntitos verticales y escoger Bloquear. A partir de ese momento no os llegará ni una notificación más de esa fuente. Repetid el proceso con todas las que queráis desactivar.