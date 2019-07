Google Chrome: tu aliado para ver Netflix en el trabajo sin que te pillen

Cuando se está enganchado a una serie, se desea conocer qué es lo que pasa en el siguiente capítulo. La plataforma Netflix ofrece muchas que son interesantes, y se puede tener la tentación de ver alguna de ellas mientras se está trabajando. Si no deseas que te pillen, existe una forma de conseguirlo que vamos a mostrar.

Lo primero que se debe conocer es que es necesario utilizar el navegador Google Chrome para ello, por lo que debes olvidar el uso de una smartphone (esto, realmente, hace muy evidente que se está haciendo algo que no se debería). Por lo tanto, hay que utilizar el cliente web de Netflix. Pero, antes, es necesario dar uso una extensión que es la que permitirá que se pase desapercibido.

Qué ofrece la extensión para Chrome que oculta Netflix

Una extensión que te ayudará a ver Netflix sin que te pillen

Este desarrollo, lo que hace, es que al pulsar una tecla se pase de ver Netflix a pantalla completa a dividir en cuatro la pantalla como si se estuviera realizando una videoconferencia a cuatro, siendo una de las ventanas la que mantiene activa la serie o película. Por lo tanto, si alguien pasa a tu lado -incluso el jefe- no sospechará nada. Una buena idea, la verdad (pero ojo, el riesgos sigue existiendo… por lo que se debe tener precaución).

La descarga de la extensión de la que hablamos, que se llama Netflix Hangouts se puede descargar de forma gratuita y la instalación es realmente sencilla, ya que en esta página web ya que pulsar en el botón denominado Add to Chrome y, simplemente con esperar a que se complete todo el proceso que se inicia al pulsar en el botón azul que aparece en la siguiente pantalla (en el que apenas se tarda uno o dos minutos), se tiene todo disponible. Desde ese momento nadie sabrá si estás o no viendo algún contenido de la plataforma de vídeo en streaming más utilizada a nivel mundial.

Algunas cosas a conocer de Netflix Hangouts

No existen opciones de configuración avanzada en este desarrollo, ya que simplemente con pulsar en el icono que aprecia al lado de la barra de navegación de Google Chrome se ejecuta la acción de dividir la pantalla, siempre que se tenga abierta la web de Netflix (no funciona con otras plataformas). Por lo tanto, un simple clic de ratón puede hacer que no seas pillado haciendo algo que no deberías, como ver una serie en horas de trabajo. Por cierto, el uso de esta extensión es responsabilidad de cada uno, así como las consecuencias de ver una serie en horario laboral.

Key