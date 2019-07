Cómo proteger a tus hijos en Internet bloqueando el acceso a algunas páginas desde el móvil

Tener un control de las páginas a las que acceden los niños es tan recomendable como necesario, ya que de esta forma se está seguro que no podrá dar uso a contenidos que no son positivos para su edad. Es decir, que establecer un control es algo que siempre se debe a hacer y, esto, es especialmente útil en los teléfonos y tablets con Android.

Por desgracia, en el sistema operativo de Google no existen opciones específicas al respecto, por lo que se tiene que recurrir al uso de aplicaciones de terceros que permiten hacer esto. Si lo que se busca es simplemente que no sea posible acceder a algunas páginas web, dar uso a un desarrollo completo de control parental es excesivo, por lo que hay que valorar otras opciones.

Dando por hecho que el navegador que se utiliza es Chrome, que es el que llega por defecto en los terminales Android, la opción que creemos que resulta más recomendable es Google Family Link. Este es un trabajo gratuito que se combina de forma excelente con el desarrollo antes mencionado. Y, además, como se va a comprobar la gestión y uso de los parámetros a establecer es algo de lo más sencillo, por lo que todo son cosas positivas.

Podrás limitar el acceso a internet de tus hijos

Descarga y uso de Google Family Link para Android

Conseguir este trabajo no tiene complicación alguna, ya que simplemente hay que acceder a este enlace de Play Store y proceder de forma habitual, ya que no hay variación alguna en lo que tiene que ver con la descarga de esta aplicación. Completado el proceso, la configuración que se debe establecer es la que dejamos a continuación:

Realiza el proceso de configuración inicial siguiendo el asistente, donde es necesario instalar la aplicación en el terminal del hijo y establecer una comunicación

Hecho esto se deben entrar en las opciones de control, y localizar el apartado que permite establecer un bloqueo a páginas web

Aquí es posible desde indicar algunas de forma manual y, también. Las que son reconocidas con ciertos contenidos (como por ejemplo los que incluyen violencia explícita)

Una vez establecido el parámetro que encaja con lo que necesitas, simplemente tienes que guardar lo realizado y el en terminal del niño se activarán las opciones deseadas

Así de sencillo es todo

Por cierto, este desarrollo para Android sirve para bastantes más cosas, como por ejemplo establecer accesos limitados a ciertas aplicaciones que se tiene instaladas o restringir las descargas que se realizan desde la tienda de Google. Lo cierto, es que resulta ser una herramienta bastante interese y que, encima, es gratuita.