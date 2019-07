No te olvides de responder a ningún correo en Gmail con este truco

Como diría el tío de Peter Parker, "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" y si eso lo trasladamos al correo electrónico, podríamos decir algo muy parecido. Y es que no me digáis que no tenéis por ahí emails pendientes de responder con un retraso que empieza ya a ser peligroso para la permanencia en nuestro puesto de trabajo.

El caso es que todos tenemos comunicaciones sin responder (a tiempo) pero cuantos más días pasan, más complicado es saber, de un vistazo, cuándo llegaron. Por hacernos una idea de la gravedad de la situación. Pues bien, debéis saber que Gmail tiene una herramienta específica muy, muy útil para estos casos.

En naranja para que se lea bien

Como os decimos, la plataforma de correo de Google cuenta con una herramienta muy útil que debemos verificar antes que la tenemos activada dentro del menú de Configuración. Allí hay que buscar el grupo de Recordatorios automáticos y comprobar que las dos opciones están activadas. Tanto la de Sugerir correos a los que responder como Sugerir correos de los que hacer seguimiento.

Opciones de configuración de Gmail.

Con estas dos herramientas activadas, Gmail nos mostrará en los mensajes que considera importantes o que forman parte de un hilo de una conversación, un texto de color naranja recordándonos hace cuánto tiempo nos llegó a la Bandeja de entrada.

Recordatorio de recepción de correo en Gmail.

Concretamente, y tal y como podéis ver en la imagen superior, "Recibido hace 5 días. ¿Responder?". Es una manera muy rápida e intuitiva de saber de un vistazo la cantidad de mensajes de los que hay que ocuparse cuanto antes.