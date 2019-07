Vox asegura que no apoyará la investidura de Ayuso en Madrid

El acuerdo que anunciaron este lunes el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) para gobernar la Comunidad de Madrid está "muerto", ha asegurado la portavoz de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, porque no contará con los votos de su formación. Este miércoles tendrá lugar el pleno de investidura y todavía ningún candidato reúne los apoyos suficientes para lograr la mayoría absoluta.

Vox, sin embargo, no rechaza un acuerdo con las otras dos formaciones de derechas. "Tenemos todo el verano para llegar a un acuerdo, es nuestra voluntad está llegar a acuerdos con la mano tendida y a día de hoy lo que pasa es que ni siquiera nos han mandado ese documento al que han llegado PP y Ciudadanos. Parece que no quieren nuestros votos", ha dicho Monasterio.

En ese sentido, ha afirmado que todavía se cuenta con tiempo hasta el 10 de septiembre para convencer a estos partidos de que lo importante es "trabajar para los madrileños y no engrosar una administración que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo". Además, ha dicho que ambas formaciones no han hecho ningún esfuerzo para intentar que Vox se una a ese documento.

Monasterio, asimismo, ha remarcado que siempre que les han pedido corregir o matizar sus propuestas lo han hecho y que la última vez que lo hicieron fue hace una semana. Además, ha contado que el pasado viernes intercambió contactos con el PP y el lunes les mandó un mensaje para decirles que estaban a punto de acabar de redactarlo con modificaciones para que todos los partidos se sintiesen "cómodos".

"Nadie espero a que se lo mandásemos. No hay interés real porque estemos en ese acuerdo, sobre todo por parte de Ciudadanos. El señor Abascal emplazó ayer a Pablo Casado y a Albert Rivera a desbloquear la situación. No me consta que en estos momentos se hayan reunido. Ahí también se demuestra la falta de interés", ha manifestado.

Casado y Abascal se reúnen

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado que se reunirá "a lo largo del día de hoy" con el líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso de los Diputados con el ánimo de desbloquear los gobiernos autonómicos en Madrid y la región de Murcia, que "es precisamente lo que otros no quieren", en alusión a Ciudadanos.

"No estamos poniendo líneas rojas, sino que estamos pidiendo cosas razonables", ha defendido Abascal, que en una entrevista en Telecinco ha incidido en que lo que quieren es un acuerdo de investidura para formar gobiernos del PP y Cs.

El portavoz de la formación de ultraderecha ha explicado que para ese acuerdo de investidura solo piden unos "mínimos programáticos" que respondan a las demandas de los votantes de Vox. "Ni más ni menos", ha recalcado Abascal, que ha reclamado "un poco de respeto" para sus electores y que se sienten a hablar con ellos, porque parece, según ha dicho, que los de Cs no les pueden "tocar ni con un palo".

Pero ha advertido de que si para Albert Rivera es "absolutamente imposible" sentarse con ellos para llegar a un acuerdo "razonable" para todas las partes, Ciudadanos "no debería estar" en esos gobiernos.

No obstante, ha señalado que espera analizar con Casado qué posibilidades hay y después volver a contactar con Cs para "ver cuáles son las fórmulas para ese acuerdo de investidura".