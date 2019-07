El Corte Inglés nombra hoy a Marta Álvarez como su nueva presidenta

El consejo de administración de El Cortre Inglés nombrará hoy a Marta Álvarez como nueva presidenta del grupo de grandes almacenes, en sustitución de Jesús Nuño de la Rosa. El máximo órgano de gobierno de la compañía se reúne hoy alrededor de las 14:00 de la tarde en sesión ordinaria, según ha podido saber CincoDías y confirman fuentes de la compañía, para votar el movimiento en el cargo más representativo de la sociedad, anticipado en la última semana de junio.

De esta forma Marta Álvarez se convertirá hoy en la sexta presidenta de El Corte Inglés, y en la primera mujer en ocupar este cargo en la compañía. Con su nombramiento también vuelve al puesto un miembro de la familia fundadora, algo que sucedió siempre salvo en el caso de Jesús Nuño de la Rosa. Este deja la presidencia después de un año y casi un mes desde su nombramiento, para volver a su puesto de consejero delegado de las filiales: aseguradora, agencia de viajes, informática y financiera. Ha sido el presidente más efímero de la historia de El Corte Inglés, un tiempo en el que la reducción de la deuda del grupo y la mejora de la rentabilidad han sido las prioridades de su gestión.

Marta Álvarez, hija adoptiva del expresidente Isidoro Álvarez, accedió al consejo de administración de El Corte Inglés a finales de 2014, tras el fallecimiento de este, junto a su hermana Cristina. Entre ambas controlan el 15% del capital de la compañía, siendo las segundas mayores accionistas, después de la Fundación Ramón Areces, con el 37,39% del capital.

Ambas forman parte de su órgano de gobierno, Marta como patrona y Cristina como vicepresidenta. Esta apunta a sucesora de su actual presidente, el histórico Florencio Lasaga, consejero de El Corte Inglés desde 1969, a quien la junta de accionistas volvió a elegir como consejero el año pasado. De ser así, las hermanas Álvarez concentrarían el poder en el grupo de distribución.

Con Marta Álvarez también llega un nuevo modelo de presidencia en El Corte Inglés. Históricamente, el presidente ha sido también el máximo responsable ejecutivo. Sucedió con César Rodríguez, que además fue el máximo accionista, con Ramón Areces, con Isidoro Álvarez y con Dimas Gimeno, hasta que el consejo de administración le retiro las funciones en octubre de 2017.

Su sustituto, Jesús Nuño de la Rosa, también accedió al cargo como presidente ejecutivo. En cambio Marta Álvarez no tendrá funciones ejecutivas, tareas que recaerán tanto en Jesús Nuño de la Rosa como en Víctor del Pozo, consejero delegado de la actividad comercial, generadora del 80% de los ingresos. El paso atrás de Nuño de la Rosa, que tendrá a su cargo el otro 20% del negocio, provoca que Víctor del Pozo gane peso en la cúpula del grupo, ya que pese a seguir en el mismo puesto y en la misma responsabilidad, no tendrá por encima a otro ejecutivo con rango de presidente. Pese a no tener esas funciones, Marta Álvarez sí que tendrá que velar por que el equipo gestor siga las líneas maestras que marque el consejo de administración.

Ratificación en junta

El nombramiento de Álvarez tiene efectos desde hoy, aunque aún deberá contar con el visto bueno de la junta de accionistas. Esta, como es habitual, se celebrará el último domingo del mes de agosto, el día 25.

Por primera vez en la historia del grupo, fundado como El Corte Inglés en 1940, sus accionistas habrán votado dos años consecutivos el nombramiento de un presidente. Si durante más de 70 años solo tres personas, César Rodríguez, Ramón Areces e Isidoro Álvarez, ocuparon el sillón presidencial, en los últimos cinco habrán pasado el mismo número.

Una cierta inestabilidad que se intentará frenar con la designación de Marta Álvarez, que llega en un momento histórico para la compañía. Por primera vez, El Corte Inglés está vendiendo centros y también cerrándolos, como los casos de Bahía Sur en Cádiz, Los Arcos en Sevilla y plaza Maciá en Barcelona, que dejará a finales de 2020 tras venderlo por 152 millones de euros.

La maximización de la rentabilidad es hoy el objetivo principal de la compañía. El tiempo dirá si será bajo la presidencia de Marta Álvarez cuando El Corte Inglés acometa su salida a Bolsa.