Consejos para marcharte de vacaciones con total tranquilidad

En verano aumentan los robos en viviendas y, quien más quien menos, cuando cierra la puerta y se marcha de vacaciones musita algo por lo bajini esperando que al volver todo esté en orden. Hace años, la sorpresa nos la llevábamos al volver, pero ahora, por fortuna, hay sistemas que nos permiten controlar desde lejos todo lo que ocurre en nuestra casa: si hay alguien merodeando, si se producen movimientos sospechosos... Es por eso que os vamos a dar unos breves consejos para (intentar al menos) evitar robos y que los amigos de lo ajeno no pongan nuestra casa en el centro de la diana.

Como os decimos, los tiempos avanzan que son una barbaridad y hoy podemos saber, mirando la pantalla del móvil, qué pasa en los alrededores de nuestra casa aunque estemos tirados tomando el sol en la playa. Y será a esos cachivaches a los que nos vamos a encomendar para mantenernos a salvo.

Vigila solo cuando sea necesario

Como hemos dicho, con las nuevas tecnologías podemos descuidar de estar al tanto de lo que ocurre en los alrededores de nuestro hogar. La nueva generación de timbres inteligentes, de los que llevan cámaras, no solo nos mandan notificaciones con cada evento que se produce frente a nuestra puerta, sino que son capaces de entender si lo que escuchan con sus micrófonos supone una amenaza o no.

Mira quién llama a tu puerta y contesta aunque no estés en casa. Ring

Además, todos estos dispositivos cuentan con apps para el smartphone que nos dejan ver en tiempo real qué está ocurriendo o qué ha ocurrido. Tanto es así que os recomendamos los modelos que, cuando llaman al timbre, nos permiten comunicarnos con el mensajero, el cartero o quien sea que llame como si estuviéramos en casa. Aunque andemos en el otro extremo del mundo, la persona que llega a nuestra puerta pensará que estamos dentro.

Haz que tu casa mantenga la actividad

Una vez que las medidas preventivas las tenemos listas, toca darle movimiento a la casa. Y la mejor opción, sin duda, es la de controlar luces a distancia con bombillas y enchufes inteligentes. Para llevar a cabo estas medidas debemos aprovechar muchas de las funciones para las que han sido diseñados los principales altavoces inteligentes (Google Home, Amazon Echo, etc.) del mercado. De esta manera, y dejando ventanas clave medio subidas, podemos dar la sensación a los posible ladrones de que en esa casa hay alguien y que no te has marchado de vacaciones.

Eso sí, después de tomar estas medidas de seguridad no subas a Facebook tus fotos en la playa o en Roma diciendo lo bonito que está o cómo te lo estás pasando, porque entonces todo lo que has hecho podría no servirte de nada.