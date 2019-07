José Miguel García: “No entraremos en la guerra de precios y sí en la calidad”

José Miguel García, consejero delegado de Euskaltel. Domi Alonso

José Miguel García lleva menos de un mes como consejero delegado de Euskaltel y ya ha realizado un recorte de una veintena de puestos en el equipo de dirección del grupo con sede en Derio (Bizkaia). El ajuste se extenderá al resto de la plantilla y se comunicará "lo antes posible". A medio plazo toca el despliegue por toda España y fuera de sus tres mercados locales (Euskadi, Asturias y Galicia).

En esa etapa, la marca Virgin será una opción "muy válida", sin entrar en ofertas de precios bajos. El sector de telecomunicaciones sigue con expectación los primeros pasos del CEO que revalorizó Jazztel, antes de su posterior venta a Orange. En su primera entrevista a un medio de comunicación estatal, José Miguel García asegura que no escatimará recursos para ganar cuota en el segmento de pymes y de grupos empresariales.

¿Cuándo completará la reorganización interna?

El grupo ya está preparado para operar como una única entidad en relación con sus tres marcas [Euskaltel, Telecable y R]. Con ofertas integrales en el ámbito residencial y en el de empresas, donde somos líderes en nuestros mercados naturales (Euskadi, Asturias y Galicia, con las marcas antes citadas en el mismo orden). Al segmento de pymes y grupos empresariales destinaremos todos los recursos que hagan falta, para responder a las demandas de unos grupos que son muy exigentes en relación con la calidad de los servicios que reclaman.

Todo lo anterior se combina con el nuevo modelo corporativo de “fábrica operativa”, que integra sistemas y redes para dar un servicio de atención al cliente más eficiente. Estas sinergias suponen un diferencial a nuestro favor frente a los competidores. De hecho, nuestros competidores no lo tienen en Euskadi, Asturias y Galicia.

Con respecto a la plantilla, profundizaremos lo antes posible en su reorganización. Muy pronto quedará completado este proceso y lo comunicaremos lo antes posible a los trabajadores. Por otro lado, el actual comité de dirección ha quedado integrado por siete miembros, en su mayoría procedentes de la etapa anterior.

¿Cómo se organiza un grupo con tres marcas?

Cada una en su territorio, donde tienen un arraigo que se ha conseguido a lo largo de las dos últimas décadas, por un importante apoyo social a través de una larga trayectoria de patrocinios y de relación con las instituciones locales. Y el arraigo con el tejido empresarial de Euskadi, Asturias y Galicia también es muy importante.

¿Y en el lanzamiento de ofertas?

Con propuestas homogéneas. Esta semana hemos lanzado una oferta para los clientes de las tres marcas y para nuevos abonados con el cocinero Karlos Argiñano como prescriptor. Es una campaña de alcance nacional (para nuevos abonados y clientes actuales. Incluye la entrega gratuita de teléfonos móviles de la marca Samsung. En el caso de los clientes actuales, si contratan más de 10 Gigas sobre su capacidad actual de conectividad).

¿Mantiene las estrategias de crecimiento en España con MediaMarkt y RACC?

Sí. Están dando muy buenos resultados. Y estamos muy satisfechos con los acuerdos suscritos con Telefónica, Orange y otros para la utilización de sus redes de fibra óptica. Lo que no quita que en un mercado tan cambiante como el de telecomunicaciones estemos siempre buscando oportunidades.

¿Y la opción del uso de la marca Virgin para el resto de España?

La hoja de ruta actual pasa por centrarnos en la optimización de los procesos internos, para mejorar su eficiencia. Y luego, en el crecimiento fuera de nuestros mercados locales, la marca Virgin es una opción muy válida y excelente.

¿Cómo buscarán nuevos clientes en España?

No con guerra de precios. No creemos en una apuesta por la modalidad low cost. Nuestro planteamiento tiene que ver más con las ofertas de calidad. Las empresas del grupo Euskaltel ya tienen experiencia en propuestas convergentes. En Galicia, por ejemplo, la operadora R fue pionera en el lanzamiento de paquetes que ya incluían en su momento la convergencia de servicios de telefonía fija y móvil. Siempre vamos a valorar la posibilidad de lanzar ofertas convergentes. Formará parte de nuestra estrategia de forma permanente.

¿Ve más reordenaciones en el sector nacional?

El sector español es uno de los más profesionalizados de Europa. Y con un despliegue de fibra óptica que solo está por detrás de Japón y Corea del Sur a nivel mundial. Este dinamismo abre muchas oportunidades, sobre todo de captación de inversión por parte de los fondos internacionales que valoran esas infraestructuras.

En estos momentos, muchos inversores internacionales están sondeando las posibilidades de entrar en España por el alto nivel de sus infraestructuras de comunicaciones.

¿Hay sitio para un quinto operador?

Nuestro reciente despliegue por Navarra y Cataluña demuestra con datos de mercado que sí hay sitio. Insisto, el mercado siempre va a tener en cuenta las ofertas de valor, sobre todo si proceden de operadoras que suman más de 20 años de trayectoria profesional.

¿Y nuevos pasos, además de los anunciados? (el despliegue inicial solo incluye, además de los citados mercados de Navarra y Cataluña, a León Cantabria y La Rioja).

Dentro de poco estaremos en disposición de comunicar nuevas noticias en este sentido.

¿Están preparados para la llegada del 5G?

Todas las empresas que integran el grupo Euskaltel han estado en todas las tecnologías emergentes. Desde la fibra óptica al hogar, pasando por la oferta de la televisión de pago y el 4G. Mantendremos nuestra trayectoria de seguir en el liderazgo en el ámbito de los nuevos avances tecnológicos.

¿Cómo le han recibido en Euskaltel?

Con la mejor hospitalidad que he sentido en más de tres décadas de una trayectoria profesional que ha discurrido hasta el momento por dieciséis países. No quiero decir con esto que en otros sitios me hayan tratado mal . El recibimiento en Euskadi, Asturias y Galicia ha sido espectacular.

Además, me he encontrado con unos equipos de una gran profesionalidad dentro del grupo, en todas las empresas que lo integran.

Por cierto, ya conocía Euskadi porque en su día presenté una oferta al Gobierno vasco en el ámbito de consultoría para el despliegue de la red pública de fibra digital (en los años del siglo pasado en los que Euskaltel daba sus primeros pasos). Y he colaborado en la digitalización de centros vascos de referencia, como el Hospital de Cruces en Barakaldo (Bizkaia). [Este centro forma parte de Osakidetza, la red sanitaria que controla el Gobierno de Vitoria].