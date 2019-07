Los auditores alertan de la “falta de rigor” de algunos informes sobre información no financiera de las empresas

Los auditores expresan su preocupación por la “falta de rigurosidad” de algunos de los informes referidos a información no financiera de las empresas que ya han sido divulgados, como se ha mencionado en el Fórum del Auditor Profesional organizado por Colegio de Censores de Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC) que se celebra en Sitges entre hoy y mañana.

Según Ferrán Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, la legislación europea destaca la importancia de este tipo de informes y los ha puesto en un nivel institucional muy importante por lo que su verificación debe someterse a unos estándares estrictos de calidad como los que se llevan a cabo con los de la información financiera.

Rodríguez explico en el foro que la “indefinición” alrededor de a quién le corresponde la verificación de la información junto con la falta de un marco normativo es uno de los principales problemas que presenta la ley en materia de información no financiera aprobada en 2018, que obliga a las empresas con una plantilla superior de 500 personas a presentar el informe de información no financiera. Como expone Rodríguez, “no se dice nada de lo aplicable a su verificación, lo que hace aún más fácil poder ofrecer este servicio sin la rigurosidad necesaria”

La IFAC, asociación mundial que elabora las normas internacionales de auditoría y de otros temas que tienen que ver con el aseguramiento de información financiera y no financiera, prevé que se tendrá que utilizar la norma NIEA 3000, pero como destacó Rodríguez se ha detectado que quien verifica dice aplicar esta norma y simplemente no lo hace porque no tiene capacidad o los conocimientos necesarios para aplicarla. También afirmó, sin detallar, que ya existen casos en que ni siquiera se disimula la no aplicación de una norma rigurosa y con reconocimiento internacional.

Según los cálculos realizados por los censores de jurados de cuentas de Cataluña, 350 empresas de esta comunidad autónoma deberán presentar obligatoriamente el informe de información no financiera junto con sus cuentas anuales. Su presidente, Antoni Gómez destacó, “la importancia de esta información para la transparencia y la confianza respecto a temas socialmente muy sensibles” e invitó a las empresas y organizaciones a la publicación de estos informes aunque no estén obligadas a hacerlo.