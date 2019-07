Microsoft da el paso: se podrán contestar los mensajes de tu Android en Windows 10

Si no entendías muy bien la razón por la que Windows 10 no permitía hacer mirroring con los terminales Android y contestar los mensajes que se reciben en estos (para conseguir esto habría que recurrir una desarrollo de terceros como por ejemplo AirDroid), debes saber que esto va a cambiar en poco tiempo.

Esto se debe a que la compañía de Redmond ha lanzado una actualización de la aplicación Tu Teléfono que permite exactamente hacer esto. Es decir, que aparte de poder visualizar las notificaciones que se reciben, ahora será posible contestarlas directamente en el propio ordenador que está sincronizado con el teléfono Android. Y, además, esto se puede realizar de forma bastante sencilla: simplemente se tendrá que pulsar en la notificación que se recibe en equipo con Windows 10, como por ejemplo las de Gmail o las de WhatsApp, y se podrá acceder a la herramienta que permite contestar (eso sí, por ahora las respuesta rápidas no son accesibles, algo que cambiará en no mucho según la compañía liderada por Satya Nadella).

Por lo tanto, la aplicación Tu teléfono consigue hacer lo que ya era posible con los mensajes de texto (SMS), lo que aumenta las opciones de mirroring que ofrece este desarrollo y amplía la sinergia existente entre Windows 10 y Android, algo que desde Redmond buscan desde hace tiempo con sus productos -a la vez que dejaron de confiar en su sistema operativo apr dispositivo móviles-. El caso, es que ofrecer esta opción que funciona mediante Bluetooth de forma nativa a los usuarios es un completo acierto, y seguro que son muchos los que dan uso a esta posibilidad que es útil tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Permite contestar mensajes de Android

Despliegue de la actualización de Tu Teléfono para Windows 10

Pues este ya ha comenzado, y se está lanzando de forma gradual en las diferentes regiones en las que tiene presencia el sistema operativo de Microsoft. Según se ha confirmado, se espera que todos los usuarios que tengan la versión Windows 10 1803 (April Update de 2018) ya podrán dar uso a la nueva versión de Tu Teléfono con la posibilidad de contestar los mensajes que llegan a los teléfonos con el desarrollo de Google que estén sincronizados. Por cierto, los requisitos en los terminales móviles son bastante bajos: disponer de Android versión 7.0 o superior.

Un detalle final: por el momento no se ha publicado una lista de modelos que ofrecen una compatibilidad completa con la nueva función de la aplicación Tu Teléfono de Windows 10. Es de esperar que esto cambie en poco tiempo y que se pueda acceder a una lista para que todos los usuarios sepan si su smartphone permite dar uso de las nuevas funcionalidades (en lo que tiene que ver con iOS, por el momento no hay noticia alguna respecto a la llegada de esta misma opción para los terminales con el trabajo de Apple).