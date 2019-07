Disfruta de la mejor calidad Windows 10: reproduce vídeos y juegos HDR

La calidad de imagen HDR es la que, actualmente, permite disfrutar de la mejor experiencia visual posible. Son varios los dispositivos que permiten disfrutar de ella, como por ejemplo Smart TV o smartphones, pero es posible que no se sepa que con los ordenadores con Windows 10 también existe la mencionada posibilidad. Esto es lo que se tiene que hacer para conseguirlo.

Lo primero que se debe tener claro es que es muy complicado disponer a día de hoy de un equipo que integre una pantalla compatible con HDR (debe ofrecer resolución de 1080p como mínimo, lo que no es un problema, y un brillo de 300 nits o más… y esto no es tan sencillo), siempre hablamos de portátiles, por lo que es necesario dar uso a una panel externo que sí ofrezca la opción de llegar a esta calidad de imagen. Además, es necesario comprobar que el ordenador con Windows 10 dispone de alguna de estas conexiones para sacar la señal de vídeo: HDMI 2.0; USB tipo C; o, en su defecto, DisplayPort 1.4.

Además, la tarjeta gráfica debe ser compatible con la tecnología PlayReady 3.0 y ofrecer decodificación a 10 bits. Esto, generalmente, si se tiene una equipo de 2017 o posterior se cumple sin problemas. Eso sí, desgraciadamente, si esto no se cumple poco o nada se pude hacer para cambiar la situación.

Reproduce vídeos y juegos HDR

Que hacer en Windows 10 para disfrutar de calidad HDR

Pues lo cierto es que no es nada complicada y, asumiendo que se tiene el ordenador conectado a una pantalla externa, lo que se tiene que realizar es lo siguiente:

Accede a la Configuración de Windows 10

de Windows 10 Entre todas las opciones que ves debes dar uso a Sistema . Una vez que estés dentro de ella verás en la zona derecha en la que se tiene que identificar cuál es el panel externo donde se reproducirán los contenidos HDR (esto se consigue con el teclado)

. Una vez que estés dentro de ella verás en la zona derecha en la que se tiene que identificar cuál es el panel externo donde se reproducirán los contenidos HDR (esto se consigue con el teclado) Selecciónala como la principal y por el momento habrás finalizado

Ahora tienes que realizar algunos ajustes más para que todo funcione como debe, y que tiene que ver con la representación de los colores en las pantallas de Windows 10. Sigue los siguientes pasos:

en las pantallas de Windows 10. Sigue los siguientes pasos: En el apartados Pantalla de Sistema, debes pulsar en el enlace de la parte derecha denominado Configuración de Windows HD Color

Si la pantalla es compatible con HDR en la zona inferior verás que existen diferentes deslizadores que tienes que activar, como por ejemplo hacer streaming de vídeo HDR y Usar juegos y aplicaciones HDR

Hecho esto habrás finalizado y ya podrás reproducir con máxima calidad los contenidos desde un ordenador con Windows 10

Por cierto, un detalle a conocer muy importantes es que el ordenador, sea portátil o sobremesa, debe estar siempre conectado a la corriente ya que de otra forma no será posible dar uso a contenidos HDR en una pantalla externa. Además, se debe tener instalada, como mínimo, las actualizaciones de Windows 10 de 2018.