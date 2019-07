No olvides nunca la contraseña de una WiFi, con Windows 10 es más sencillo

En ocasiones no se recuerda la contraseña de una red WiFi a la que se suele estar conectado y se necesita hacer esto al tener un nuevo dispositivo a mano e, incluso, debido a que sin quererlo se ha eliminado la información en un smartphone un ordenador. Pues bien, existe una forma sencilla de tener a buen recaudo todos los datos necesarios dando uso a Windows 10. Gracias a una aplicación sencilla de conseguir y que es totalmente gratuita, se puede ver la información de las redes a las que se ha conectado con éxito en un PC con Windows 10. Por lo tanto, es posible apuntar esto donde se necesario e, incluso, se pueden almacenar en un archivo independiente o ejecutar una captura de pantalla en el sistema operativo de Microsoft. El caso, es que con este desarrollo no te quedarás fuera del acceso inalámbrico necesario en lugares donde siempre los has tenido (y, por lo tanto, no tendrás que andar preguntado).

El desarrollo que se tiene que dar uso, algo que no es nada complicado y sí completamente seguro, se llama WirelessKeyView y se puede descargar sin coste alguno en este enlace. No hay que realizar instalación alguna, ya que es un ejecutable directo, por lo que una vez que se dé uso al archivo con extensión .EXE es posible ver la interfaz del desarrollo y acceder a la información que es necesaria para recuperar todas las contraseñas WiFi -al menos las que tienes disponibles en el interior de Windows 10-.

Uso de WirelessKeyView en Windows 10

Recordar las contraseñas será más fácil

Por suerte, esto es algo realmente sencillo, ya que simplemente con ejecutar el desarrollo que se ha descargado, al abrirse ya se ve la lista de las redes inalámbricas que están reconocidas de forma positiva en el sistema operativo de Microsoft. Y, sorprendentemente, aparte de algunos detalles adicionales, también la contraseña de cada a de las opciones se ve de forma directa. Concretamente esto se encuentra en al apartado denominado Clave (Ascii). Ahora, simplemente tienes que apuntar todo donde consideres oportuno esta información para que siempre las tengas a mano.

Pero si esto te parece un exceso y deseas hacer una copia de seguridad de toda la información que ve en la pantalla del ordenador con Windows 10, WirelessKeyView ofrece esta posibilidad en el menú Archivo de la cinta superior. Simplemente tienes que elegir Guardar y, de forma automática, se generado un archivo de texto en el que están todas las contraseñas de las redes WiFi conocidas. Así de sencillo es tener a buen recaudo los datos de todas las redes inalámbricas a las que has tenido acceso con tu ordenador con sistema operativo de Microsoft.