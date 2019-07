Vivendi pide a Mediaset que revoque el sistema de acciones de lealtad

Vivendi, accionista de Mediaset Italia, ha reclamado que la compañía de medios de comunicación convoque una junta de accionistas para revocar el sistema de acciones de lealtad que aprobó la compañía en abril. Este sistema suponía que un accionista con más de 24 meses en el capital obtenía un derecho de voto extra.

Actualmente Mediaset se encuentra en un proceso de integración con su filial española en una nueva sociedad holandesa, que también contará con este sistema. El esquema diseñado para la nueva sociedad es más complejo y, tras pasar más de tres años en el capital, obtendrán 10 derechos de votos.

Vivendi —que mantiene una pugna contra la compañía dirigida por Silvio Berlusconi— considera que se les excluyó de forma irregular de la junta de accionistas del pasado 18 de abril. Y, por tanto, las decisiones que se tomaron en ese cónclave no son válidas. Entre ellas, la introducción de este singular sistema de votos.

El grupo francés, eso sí, no se ha referido aún a la propuesta de fusión en sí. Con el 28,8% de las acciones en su poder, tiene la posibilidad de vetar la fusión. Los accionistas tanto de la compañía italiana como de su filial española canjearán sus acciones por las de la nueva sociedad, denominada MFE (Media For Europe), con una ecuación de 2,33 títulos por cada uno de Mediaset España y de uno por uno en el caso de la matriz italiana. No obstante, los que así lo deseen pueden no participar en la operación. Si votan en la junta en contra de la operación, podrán recibir 6,5444 euros por título de la compañía española y 2,77 de la matriz.

Mediaset ha puesto un límite para pagos en efectivo, 180 millones de euros. Esto supone que accionistas con más del 95% del capital de ambas sociedades deban decir sí al plan. En caso contrario —y si Mediaset no encuentra a ningún accionista actual o inversor que compre esas acciones— la fusión se verá abocada al fracaso.