Hoy acaba el plazo para presentar la declaración de la Renta

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2018 finaliza este lunes, 1 de julio. Hoy el último día para que los contribuyentes presenten sus declaraciones de IRPF. La declaración de la renta puede presentarse por internet a través del programa Renta web, mediante la aplicación móvil de la Agencia Tributaria o, si se dispone de cita previa, a través del plan "Le llamamos de atención telefónica" o presencialmente en oficinas.

Desde el 14 de mayo y hasta el último día de campaña, el 1 de julio, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición del contribuyente sus oficinas de manera complementaria a las vías no presenciales, que evitan al contribuyente la necesidad de desplazarse a las plataformas de asistencia. Si el contribuyente no quiere desplazarse a oficina puede usar estas vías no presenciales como son la la web de la AEAT, la ‘app’ y el plan ‘Le Llamamos. En caso de que el resultado sea a ingresar sin domiciliar, se podrá ingresar por banca electrónica y telefónica y en cajeros automáticos de ciertas entidades.

Por su parte, las vías presenciales son oficinas de la AEAT, comunidades autónomas y entes locales así como en oficinas de entidades bancarias colaboradoras en caso de que el resultado sea a ingresar sin domiciliación.

Hasta el pasado 11 de junio, los contribuyentes habían presentado 14 millones de declaraciones, un millón más que el pasado año, y el importe devuelto crecía un 7%. Desde el inicio de la campaña, el 2 de abril, hasta el 11 de junio, más de 8.158.000 contribuyentes habían recibido ya la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2018, un 6,6% más que el pasado año en las mismas fechas. El importe devuelto alcanza los 5.296 millones de euros, un 7,2% más. El 77% de los reintegros solicitadas hasta el momento y el 67,5% de los importes correspondientes, han sido abonados.

El pasado 2 de abril arrancó la campaña para la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2018, así como para aquellos contribuyentes que optasen realizar por teléfono la declaración de Renta o a través de la 'app'.

En esta campaña está previsto que se presenten 20.350.000 declaraciones, 361.000 más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.314.000 den derecho a devolución por un importe estimado de 10.468 millones de euros, un 4,5% más de importe, mientras que cerca de 5.161.000 saldrán con resultado a ingresar, por importe de 10.160 millones.

Asimismo, desde el pasado 9 de mayo los contribuyentes han podido solicitar de forma previa el servicio de atención presencial de la AEAT para la confección y presentación de la declaración en las oficinas, que comenzó el 14 de mayo, sumándose a la presentación telemática y por teléfono que se podía realizar desde el pasado 2 de abril.

Entre las novedades de esta campaña destacan la ampliación e la atención telefónica y los servicios de la 'app' para facilitar la presentación de las declaraciones. Por ejemplo, los contribuyentes con la 'app' instalada han podido acceder a sus datos fiscales y presentar la declaración sin necesidad de localizar la casilla 475 de la declaración del año pasado, y se ha mejorado el diseño de la aplicación.