Alberto Cano (BBVA): “No es necesario ser BBVA para transformar el modelo de negocio”

Hace años, BBVA acometió una transformación de su negocio que le ha llevado a digitalizar sus procesos (ofrece el 93% de sus productos en la aplicación móvil), crear una metodología agile y escuchar las necesidades del cliente para crear soluciones aplicadas a sus peticiones. El martes, la entidad celebra un evento para pymes en el que mostrará ejemplos de éxito, como el Celler de Can Roca, para acercar a las pequeñas empresas su experiencia y ayudarles a crecer su negocio

Alberto Cano, Director de Pymes en BBVA España desde febrero de 2019, y que acumula más de 20 años de experiencia en banca, explica a Cinco Días los objetivos del evento, la participación de los hermanos Roca y las claves de transformación de BBVA.

¿Cómo surgió la idea del evento para ayudar a las pymes a mejorar su negocio?

El objetivo es aumentar la conciencia entre nuestros clientes de que pueden realizar una transformación efectiva y accesible de su negocio que les puede ayudar a impulsar su crecimiento. Hablar de BBVA para muchos de los clientes pymes les queda muy lejos y hemos querido ligar nuestra experiencia con la de El Celler de Can Roca. Es un ejemplo de pyme que aparentemente no tiene nada que ver con BBVA ni por tamaño, ni por sector, ni por localización, pero compartimos muchos puntos en común. Queríamos unir esas dos experiencias para animar a las empresas a no ver solo las amenazas sino las oportunidades. No queremos dar lecciones a nadie, pero tenemos aprendizajes y conocimientos que se pueden aprovechar.

BBVA trabaja muy de cerca con las pymes, ¿qué necesidades detectan que tienen los pequeños y medianos empresarios?

El 99% de las empresas son pymes y el 93% tiene menos de 10 trabajadores, por lo que conforman prácticamente todo nuestro tejido empresarial. Lo primero que necesitan y buscan los empresarios es crecer y para crecer hay que transformarse. Crecer haciendo lo mismo es muy complicado, porque constantemente hay gente en todo el mundo pensando en mejorar nuestro negocio. Antes las posibilidades de transformación estaban muy centradas en las grandes empresas que son las que podían invertir en las herramientas y recursos humanos necesarios para renovar y transformarse. Eso ha cambiado radicalmente y ahora cualquier pyme tiene a su alcance herramientas prácticamente gratuitas que les permiten hacer cosas similares a las grandes corporaciones.

Desde BBVA, ¿cuál es el reto para ayudar a las pymes en la transformación de su negocio?

El reto ahora es ayudar a las pymes a que vean que estas posibilidades de transformación están a su alcance y pueden usarlas. La transformación es una necesidad que está en la cabeza de todos los empresarios con los que hablamos, pero en lo que no piensan tanto es en que ellos puedan hacerlo también. La intención del evento es trasladar la idea de que no es necesario ser BBVA para adaptarse al cliente y transformar el modelo de negocio. Que hoy en día cualquier pyme tiene capacidad para competir con una empresa de un tamaño muy superior. Eso es algo que en el pasado no era posible.

El evento contará con la presencia de los hermanos Roca y se hará un paralelismo entre el Celler de Can Roca y BBVA ¿Por qué decidieron hacerlo junto a ellos?

Buscábamos un compañero de viaje para trasladar la experiencia al mundo pyme y en los hermanos Roca hemos encontrado al mejor porque acercan mucho la realidad de lo que es una pequeña empresa. No hace falta tener un tamaño definido o unos recursos excesivamente grandes. Hoy en día lo único que hace falta es tener una idea clara de lo que queremos. Los hermanos Roca identificaron a sus clientes, las necesidades que tenían y a partir de ahí comenzaron un proceso de innovación para adaptarse a esas necesidades. Esa experiencia es la misma que la de BBVA y sirve para todas las pymes.

Desde BBVA siempre ponen en relieve que trabajan junto al cliente y crean soluciones en base a sus necesidades. ¿Qué soluciones les piden las pymes?

En general, las pymes tienen dos preocupaciones muy claras. La primera es que quieren tranquilidad y eso lo asocian mucho a la financiación. Quieren que les aportemos un respaldo en el momento en el que abordan el crecimiento o en un momento de necesidad. Por otra parte, los empresarios quieren más tiempo para gestionar su empresa. Gestionar una pyme es más complicado porque una misma persona asume más funciones y el empresario ve que dedica menos tiempo a las tareas core de su negocio, y más a tareas puramente de administración.

Nosotros estamos comprometidos en facilitar o ayudar a que el empresario pueda dedicar más tiempo a su negocio. En la factoría de transformación empresarial de BBVA se trabaja en soluciones de clientes a través del móvil que reduzcan los tiempos de gestión. Y ahí ejemplo tenemos muchos como el click and pay en el que el cliente tiene acceso a financiación al instante. Hemos tenido un éxito muy relevante con el 90% de disposiciones en el entorno digital y un uso muy intensivo.

Ha mencionado la financiación a pymes. La gran banca se ha encontrado con la competencia de las fintech que han encontrado su nicho en pequeñas empresas y autónomos. En ese sentido, ¿cómo trabaja BBVA con las pymes?

En el proceso de transformación e innovación hemos aprovechado la tecnología, el Big Data y todos los datos que tenemos disponibles para analizar el mercado de pymes y tenerlas a todas clasificadas antes de que haya una petición, con lo cual tenemos asociados unos límites tanto a clientes como a no clientes. Es muy relevante para dar respuestas y decir a los clientes que BBVA está dispuesto a estar con ellos en la financiación de corto o de largo que necesiten. Por ponerlo en cifras, tenemos más de 200.000 límites de crédito por más de 35.000 millones de euros. Hablamos de una base muy importante de clientes que saben de antemano lo que pueden esperar de BBVA.

De la experiencia acumulada por BBVA en su proceso de transformación, ¿qué se puede extrapolar a las pymes?

Casi todo. Sé que intuitivamente parece lo contrario y si yo estuviera en la posición de una pyme me plantearía que esto queda muy lejos. Pero creo que las bases son las mismas. BBVA partió de una reflexión que es la que se tiene que plantear una pyme y es que si continuamos la forma tradicional de hacer las cosas, hay mucha gente muy preparada en todos los mercados intentando proveer de una solución más eficiente a nuestros clientes. Si nosotros no nos movemos, alguien lo va a hacer más rápido.

A partir de ahí, el enfoque de BBVA fue centrarse mucho en las necesidades de los clientes. Tener la tecnología como un medio, no como un fin. Se trata den transformar el negocio para dar una respuesta a las necesidades de los clientes. Y eso sirve para BBVA y cualquier pyme. La ventaja de BBVA y de nuestras pymes es que somos los que mejor conocemos al cliente.

Una fintech a día de hoy los conoce menos. Tenemos que apalancarnos en ese conocimiento para identificar las preocupaciones y cómo podemos darles solución. En BBVA hemos creado una metodología agile que no es más que centrarse en la necesidad y crear un grupo de trabajo para atacarla. Todo esto es aplicable a BBVA, el Celler de Can Roca y es lo que tiene que hacer cualquier pyme que quiera tener un crecimiento sostenible.