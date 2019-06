Ibex en directo: más descensos para un mercado muy pendiente de Trump

A pocos días de la reunión de Donald Trump y Xi Jinping, la preocupación por la política internacional empieza a hacer mella en los inversores. El Ibex se prepara para otro descenso en la sesión de hoy, si bien de escasa magnitud. Los futuros apuntan a caídas del 0,26% en los mercados europeos, incluido el Ibex.

Las sanciones contra el líder iraní Alí Jamenei y otros miembros de la cúpula del régimen de Teherán por parte de Estados Unidos han provocado que Irán de por cerrada la vía diplomática con Washington. La tensión en la zona no ha dejado de aumentar desde el derribo de un dron estadounidense, abriendo un nuevo foco de inestabilidad para los mercados. El precio del petróleo, con todo, hoy cotiza con un descenso del 0,8% en el Brent hasta los 64,3 dólares.

La principal preocupación del mercado sigue siendo, en todo caso, la guerra comercial. Y las señales no son positivas. Según The Washington Post, tres grandes bancos chinos (Bank of Communications, China Merchants Bank y Shanghai Pudong Development Bank) pueden perder acceso al sistema financiero estadounidense por sus relaciones con Corea del Norte. Los tres han sufrido fuertes pérdidas y han arrastrado a los mercados de Shanghai y Shenzen, que han caído en torno al 2%.

En paralelo, funcionarios estadounidenses intentan rebajar las expectativas sobre la reunión de Trump con Xi. Según Reuters, el presidente estadounidense estaría cómodo "con cualquier desenlace", afirmación que invita al optimismo. Mientras, hoy pronuncia un discurso Jerome Powell, con un mercado ávido de pistas sobre el futuro de los tipos de interés, otros cuatro miembros de la Reserva Federal hablan hoy en público.

La deuda sigue, por su parte, en zona de mínimos, hoy con el bono de Estados Unidos otra vez por debajo del 2%. La deuda española y alemana han abierto sin cambios, en el 0,41% el bono español a 10 años y en el -0,308% el alemán.

En el mercado de divisas, el euro sube y se mantiene por encimae de los 1,14 dólares conquistados ayer, el nivel más alto en tres meses. El yen, valor refugio, sube un 0,36%.