Dos restaurantes españoles (y no es El Celler de Can Roca) pueden ser el mejor del mundo

Un restaurante español puede coronarse hoy como el mejor del mundo. Entre las papeletas, por estar en el top ten, para alzarse con el título de la influyente, pero también polémica lista, elaborada por la revista británica Restaurant desde 2002, se encuentran Mugaritz (Rentería, Guipúzcoa), en la novena posición, y Etxebarri (Axpe, Vizcaya), en el décimo puesto.

Queda descartado El Celler de Can Roca, por haber encabezado la lista durante dos años, 2013 y 2015, y que ahora, como el resto de los ganadores de las anteriores ediciones, no podrán volver a serlo. Es el caso también de la Osteria Francescana (Módena, Italia), el flamante ganador del año pasado, cuya ceremonia se celebró en Bilbao, pero también del neoyorquino Eleven Madison Park, que lo fue en 2016. También quedan excluidos The French Laundry y el británico The Fat Duck. Sin embargo, el danés René Redzepi con Noma puede volver a ser elegido, como ya lo fue en las ediciones de 2010, 2011, 2012 y 2014, porque el nuevo local es considerado como una novedad.

Los organizadores de esta clasificación decidieron cambiar este año las normas, y ningún restaurante que haya sido elegido el mejor del mundo podrá volver a encabezar la lista.Todos ellos pasarán directamente a un Hall of Fame, que los vincula directamente con la organización y ejercerán un papel de mentores de las nuevas generaciones de cocineros.

“Mantendremos una participación activa en las galas, participaremos en charlas y clases magistrales internacionales y en proyectos globales, y nominaremos un nuevo premio, el Icon Award”, reconoce Joan Roca. La gala de entrega de los premios de esta edición, que reúne a más de un millar de cocineros de todo el mundo, se celebra este martes en el Grand Ballroom de Marina Bay Sands, de Singapur.

Descartados de la lista, el restaurante de los hermanos Roca, el de Massimo Bottura y Daniel Humm, deshojan la margarita, además de los españoles Andoni Luis Aduriz y Bittor Arginzoniz, los chefs de los restaurantes Mirazur (Mentón, Francia), en tercera posición, Gaggan (Bangkok, Tailandia), en quinta posición, los peruanos Central y Maido, ambos en Lima y en sexto y séptimo lugar respectivamente, y el parisino Arpége, en el octavo peldaño.