Este robot de cocina os ayudará a comer de forma más saludable

Llega el verano y es una época del año en la que nos cuidamos más de lo habitual para poder lucir tipo en la playa o en la piscina. Aunque lo ideal es tener controlada la alimentación durante todo el año. En ocasiones, esto no resulta demasiado sencillo, pero afortunadamente contamos con medios que nos ayudan a hacerlo.

Robots de cocina hay muchos. Nos facilitan la vida, especialmente si disponemos de poco tiempo para cocinar. O, simplemente, si no nos apetece y queremos invertir los ratos libres en otras tareas. Ahora, os enseñamos un robot de cocina que no solo nos dejará listos exquisitos platos, sino que también nos ayudará a llevar una vida mucho más saludable.

El robot de cocina sano

Este robot de cocina Grayns está buscando financiación a través de Indiegogo, donde puede solicitarse también si os interesa lo que ofrece. La particularidad de este dispositivo de vida sana es que elimina los excesos de azúcares de los alimentos, con el objetivo de que llevemos una dieta más saludable o de ayudarnos a no caer enfermos si tenemos alguna afección relacionada con la ingesta de azúcar.

Se trata del primer robot de cocina que realiza este tipo de divisiones alimenticias, eliminando azúcares insanos de arroces, patatas o pasta cuando se cocicnan, reduciendo la ingesta de carga glucémica en un 35%. Esta funcionalidad tan simple puede ayudarnos a combatir la obesidad o otro tipo de enfermedades similares, ya que elimina azúcares y grasas innecesarias para que nuestro alimentos sean más sanos y nuestro cuerpo note en su interior un mayor bienestar debido a la ausencia de este tipo de aditivos innecesarios y poco sanos.

A diferencia de los robots convencionales, Grayns cocina el arroz a fondo pero no alcanza la temperatura de ebullición, lo que permite que los almidones nocivos se disuelvan y retengan los nutrientes vitales. Este robot es ideal para cocinar cualquier tipo de alimentos ricos en almidón: Grayns no es solo para el arroz, sino también para otros otros alimentos como lar patatas, la pasta, los fideos y otros granos como la quinoa, etc.

Si queréis conocer más detalles o incluso adquirir este robot de cocina destinado para ofrecer una vida más saludable, podéis hacerlo a través de este enlace. Además, está de promoción de lanzamiento a un precio de 150 euros, bastante más barato de lo que costará más adelante y de lo que vale cualquier robot de cocina.