El BCE advierte: la moneda de Facebook deberá cumplir con todas las condiciones regulatorias

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha afirmado que la criptomoneda de Facebook deberá cumplir con todas las condiciones regulatorias, tanto de confidencialidad como de blanqueo de capitales. Así lo ha señalado durante su intervención en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía' organizado por la Universidad Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) y patrocinado por BBVA.

No obstante, ha señalado que si es un instrumento únicamente creado para facilitar los pagos a consumidores, es "positivo" y entonces el BCE "no tendrá mucho que decir". "No podemos dar una opinión a priori, pero simultáneamente los supervisores, y no solamente en Europa, establecerán unas condiciones regulatorias que tendrán que ser tan elevadas como las que existen para otros sistemas de pago", ha añadido.

Por su parte, sobre este mismo tema, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha afirmado que no está de acuerdo en que esta moneda afecte de manera clara al negocio bancario. "Creo que este desarrollo se refiere más al mundo de pagos en Internet que a los tradicionales", ha apostillado.

En esta línea, ha señalado que lo que sí que va a ser es una competencia para otras 'fintech' que están operando en este campo, "más que para los propios bancos". Además, ha apuntado que no entiende cómo se va a recuperar el coste de gestión. "Soy escéptico sobre el impacto que puede tener en inclusión financiera en países en vías de desarrollo y creo que es más un desafío para las autoridades como la Fed o el BCE, que para los bancos", ha añadido.

La compañía tecnológica Facebook, dueña de la red social del mismo nombre, anunció esta semana la creación de Libra, una criptodivisa dirigida a aquellos usuarios de sus aplicaciones que están desbancarizados y que se lanzará en 2020. Las operaciones de la criptomoneda, así como de la red Libra, pasarán a formar parte de una nueva filial de Facebook llamada Calibra, cuyo negocio principal será "proporcionar servicios financieros".