YouTube esconderá por defecto los comentarios en Android

Seguramente os ha pasado al entrar en un vídeo o directo a través de YouTube, que vuestra pantalla se llene de comentarios de otros usuarios al respecto del contenido que estéis viendo. Comentarios que, probablemente, os importen muy poco o nada, pero que aparecen por defecto al iniciar la app, siendo muy incómodos y complicando la visibilización del vídeo en cuestión, aunque puedan ocultarse.

Para hacer más cómodo el visionado en YouTube

Los directos de Youtubers eran un poco engorrosos con el chat de comentarios. Jesus Briones GTRES

Parece que desde YouTube están teniendo en cuenta las quejas y van a permitir ocultar los comentarios en los vídeos de forma predeterminada, evitando así el paso de tener que hacer el proceso de forma manual cada vez que reproduzcamos un vídeo concreto, siendo normalmente las transmisiones en directo las que más utilizan este recurso.

Desde XDA-Developers han descubierto que los comentarios en los vídeos se situarán debajo de la información del vídeo. Así, evitaremos desplazarnos accidentalmente entre los comentarios. El nuevo botón de comentarios se encuentra debajo de un video de YouTube junto a los botones de "Me gusta" o "No me gusta", "Compartir" y "Descargar". Sin embargo, hace que el botón "Guardar en lista de reproducción" salga de la pantalla principal.

Seguro que muchos usuarios agradecen este movimiento, que de momento se ha detectado solo para dispositivos Android, y que facilitará el visionado de vídeos en YouTube.