Johnson sale de nuevo reforzado en la carrera por suceder a May

Boris Johnson logró ayer una nueva victoria en la carrera por suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador británico, tras la dimisión de la premier el pasado 7 de junio ante su incapacidad de sacar adelante el Brexit. El ferviente eurófobo, ex ministro de Asuntos Exteriores y alcalde de Londres durante ocho años, fue el candidato más votado, con 126 votos, en la segunda de las cuatro votaciones por descarte en las que los 313 diputados tories irán eliminando a los aspirantes que recaben menos apoyos.

A la carrera por el liderazgo conservador se presentaron a principios de mes 10 candidatos, que se redujeron a seis tras la primera vuelta celebrada la semana pasada y en la que también salió vencedor Johnson. Hoy y mañana tendrán lugar la tercera y cuarta votación, respectivamente, antes de someter la decisión sobre los dos últimos aspirantes al conjunto de los más de 160.000 afiliados del partido, un proceso cuyo resultado se conocerá a finales de julio.

En segundo puesto pero muy lejos de Johnson –con casi cuatro veces menos de apoyos– se situó el también ex titular de la cartera de Exteriores, Jeremy Hunt (46 votos), seguido por el ministro de Medioambiente, Michael Gove (41), el ministro de Cooperación Internacional, Rory Stewart (37) y el responsable de Interior, Sajid Javid (33). Únicamente quedó fuera de la carrera de sucesión en esta ronda el joven ex ministro del Brexit, Dominic Raab, al no lograr recabar al menos el 10% de los apoyos.

Para superar la tercera fase de la votación este miércoles, los cinco candidatos tendrán que obtener el respaldo de al menos 33 de los 313 diputados que conforman el grupo conservador.

La victoria de Johnson en esta segunda vuelta hizo que la libra cotizara a mínimos de principios de año –hasta situarse en las 1,25 libras frente al euro– debido al temor del mercado de que finalmente ocupe la residencia del número 10 de Downing Street un político abiertamente eurófobo y que ha llamado a Reino Unido a prepararse para un Brexit duro el próximo 31 de octubre, fecha límite que ha dado la UE tras la prórroga de marzo para ratificar el acuerdo de salida.