BME cree que la inestabilidad política ha frenado las salidas a Bolsa en España

Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), con plenos poderes desde abril, fue tajante en su crítica al posible impuesto a la operativa de su sociedad que pretende imponer el PSOE. Considera que sería "un error" imponer un impuesto en España, ya que supondría paralizar el crecimiento del sector, y más si se compara con el resto de Europa.

"Para ser equitativo el impuesto debería ser europeo, no solo nacional. Tendría que ser para todos", argumentó Hernani en el curso organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP) y patrocinado por BBVA en Santander. Pese a ello, el primer ejecutivo de BME repitió que imponer un impuesto sería un error aunque, incluso se impusiera en toda Europa. Subrayó: "Siempre estaré en contra de esta medida", conocida como el impuesto Tobin. Hernani insistió en que estos impuestos al final los terminan pagando los ciudadanos en el coste de financiación.

Además, aclaró que los mercados ahora liquidan sus contrataciones de un modo completamente diferente a hace cinco años, por lo que un gravamen, "que no sea global cae en el riesgo enorme de no ser cobrado adecuadamente". También cree que las especulaciones sobre la tasa Tobin podría estar afectando negativamente al ánimo de as empresas a salir a Bolsa.

Además, cree que la inestabilidad política paraliza los mercados financieros, y las empresas optan por no salir a Bolsa. "A las compañías no les gusta salir a cotizar cuando hay una situación de inestabilidad en este sentido", recalcó el primer ejecutivo de BME.

Hernani confirmó, por otra parte, que BME mantiene su plan estratégico para invertir 600 millones de euros en tres años, además de aumentar su diversificación. "Nuestro plan estratégico sigue igual", el objetivo es que BME sea más grande, con servicios destinados a sus clientes más complejos, afirmó el consejero delegado.

Reconoció que tras el fracaso de la compra de Inversis, tras la retirada de su venta por parte de Banca March, "hay otras alternativas que estamos estudiando".