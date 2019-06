La DGT convierte a los talleres en su Gran Hermano

Si no es por seguridad, será por obligación. Los españoles no van a tener más remedio que hacer un buen mantenimiento de su coche. Primero, porque la inspección técnica de vehículos (ITV) no perdona, y segundo, porque ya está operativa la plataforma que registra las reparaciones de los vehículos volcada por los talleres, Librotaller.com, y cuya información recibe la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este proyecto de la DGT y Cetraa (Confederación Española de Talleres de Reparación de Vehículos) permite que cualquier ciudadano consulte, además del kilometraje o la titularidad del vehículo, el historial de averías, reparaciones, las ITV, si ha sufrido algún siniestro, así como los mantenimientos realizados y los elementos de seguridad, como las ruedas, los frenos, la dirección, los amortiguadores o los airbags.

El registro de acceso público obligará a cuidar más el vehículo

Ya no serán solo las campañas de la DGT para captar conductores que lleven el parabrisas o los neumáticos en mal estado, el miedo a la ITV o la tensión por la losa de los gases contaminantes, ahora también será más difícil vender un coche de segunda mano si no está en buen estado.

De momento, “es voluntario”, dicen en Cetraa, “pero la DGT tiene la intención de hacerlo obligatorio, aunque aún no ha hablado de plazos”. Esta iniciativa “impulsará los mantenimientos preventivos de los coches, pero también ayudará a rebajar la contaminación, ya que los que no tienen los cuidados necesarios expulsan más emisiones”, añaden en la entidad. Además, lo más seguro es que se modifiquen los precios de los coches de segunda mano.

200.000 autos Euro 5 y Euro 6 no pasan la ITV por la diagnosis electrónica de gases de escape, en vigor desde el año pasado

“Seguramente, y no tardando mucho, es posible que la DGT termine por mandar mensajes a los conductores para que hagan el mantenimiento del coche”, asegura Guillermo Magaz, director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), quien puntualiza que lo más importante es que los autos cumplan con las reglas medioambientales y de seguridad vial.

“Es un sistema preventivo, no sancionador”, aclara Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial, que considera positivo que “el conductor sepa que sus hechos tienen unas consecuencias”.



Una de las ventajas de este registro que destaca Arturo Miguel, responsable técnico del RACE, es que también ayudará a evitar el fraude de los talleres que no cobran el IVA y a potenciar la transparencia del mercado. La lógica indica que aumentarán las visitas al taller.

“En el mío, solo por el tema de los gases contaminantes han aumentado las revisiones pre-ITV un 15%”, cuenta Francisco Ruiz, responsable de taller y miembro de la junta directiva de Conepa (Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción).

En este caso son gratuitas para los clientes fijos, salvo que haya que hacer alguna reparación. Y es que en la ITV “son muy estrictos con las emisiones fijadas por Industria, de acuerdo con la nueva normativa WLPT, en vigor desde el año pasado”, recuerda Ruiz.

Rechazos en ITV por emisiones

Desde la implantación del sistema OBD, que permite entrar en la centralita del coche, han sido rechazados 200.000 vehículos en la ITV (un 1% más) y eso que apenas se usa para los Euro 5 y Euro 6 porque en el resto no se puede utilizar este sistema, calcula Magaz.

En España, el año pasado se realizaron 13 millones de operaciones en el taller para preparar la ITV. Es más, algunos fabricantes de coches han empezado a sembrar este mercado, como Seat o Dacia, que ya llaman a los clientes para hacer las inspecciones pre-ITV de forma gratuita.

Pero esta no es la tónica general. Ruiz señala que en algunos talleres generalistas suelen ser gratuitas si son clientes fijos, pero en los talleres de los fabricantes es más raro. Los precios que se barajan oscilan entre los 40 y los 80 euros por una hora de trabajo.

Pero todo sea por la seguridad vial y es que, según Miguel, el 20% de los accidentes tiene que ver con el mantenimiento del vehículo. De ahí que Magaz asegure que el 25% de los defectos detectados en la ITV corresponde a los neumáticos y a las luces, seguido de la suspensión y las emisiones de carbono.

Pero ¿qué hay que vigilar ante las vacaciones y este nuevo escenario? ¿Qué elementos incluye el mantenimiento del coche? Tanto Rastreator como el comparador de precios de talleres Tallerator han elaborado una lista de imprescindibles. Este último, incluso, ha incorporado los precios medios reales del mercado.

Seguridad Medidas. Aprovechando el cambio de Gobierno, la consultora Pons ha propuesto obligar al uso de las dos manos en el volante, aplicar el derecho de repetición, que permite al seguro reclamar el coste del siniestro ocasionado por distracción con el móvil; el uso obligatorio de las luces y la comunicación digital de los tramos de concentración de accidentes por parte de la DGT, entre otras medidas. ITV. Un nuevo reglamento del mes pasado obligará a los fabricantes a informar sobre los cinturones de seguridad, airbag y el control de estabilidad de los coches, entre otros elementos, que la ITV podrá comprobar de forma electrónica, señala Guillermo Magaz, de AECA-ITV. Absentismo. Según AECA-ITV, siete millones de vehículos no pasan la ITV. Si la pasaran se evitarían 8.000 accidentes de tráfico, 7.000 heridos y 80 muertos al año. Los defectos corregidos en la ITV también han evitado 130 muertos y 17.700 accidentes.

Llevar las ruedas en condiciones es crucial, sobre todo si se va a circular por carreteras secundarias y, encima, tienen el firme en mal estado. Según Tallerator, los reventones, que pueden dañar las llantas, el desgaste prematuro y la pérdida de agarre son algunas consecuencias si están dañadas.

En Rastreator recomiendan no llegar al desgaste mínimo estipulado por la ley (1,6 mm) y comprobar el estado de las llantas porque también se deforman. Lo único es que el precio medio de cambiar las cuatro es de 476 euros, estima Tallerator.

Asimismo, según este último comparador, los frenos hay que cambiarlos antes de salir de viaje si están desgastados porque necesitan un rodaje de al menos 500 km, en el que no conviene dar frenazos bruscos. El líquido, por su parte, hay que cambiarlo cada dos años. El precio de ambos elementos cuesta unos 156 euros.

Los frenos “son uno de los elementos que menos cuidan las furgonetas, segmento en el que han crecido un 41% los siniestros y un 94% los heridos en ciudad por el comercio electrónico”, apunta Magaz.

Aprovechando el cambio de los frenos, Rastreator también aconseja echar un vistazo al resto de líquidos, anticongelante o limpiaparabrisas; comprobar todas las luces, exteriores e interiores, y revisar su altura, ya que una mayor carga las desnivela; y los parabrisas, que se endurecen con el calor y el aire acondicionado.

Dentro del mantenimiento, el cambio de aceite es de lo primero que miran en la ITV. Tallerator sugiere hacerlo una vez al año y revisarlo cada 1.000 km porque se obtiene un mayor rendimiento del motor. Además, hay que comprobar el filtro. El precio es bajo, 84 euros. Por último, recomienda revisar la correa de distribución, que suele incorporar la bomba del agua, cada 80.000 km.