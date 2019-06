Facebook presentará su propia moneda la semana que viene

No debería sorprendernos esta noticia porque desde hace un año conocemos que Facebook está trabajando en tener su propia criptomoneda, que vendría a cerrar el círculo virtuoso del ecosistema creado por Mark Zuckerberg allá por el año 2004.

Entre los detalles que ha desvelado hoy The Wall Street Journal está cuál será su nombre, y no será otro que Libra... ¿Libra? ¿No os suena de algo? A la moneda que está en circulación en Reino Unido, ¿verdad? ¡Esperad!, que no es Libra sino Pound (para los angloparlantes). El lío lo tendremos nosotros porque... ¿qué haremos los españoles cuando alguien nos diga que tal cosa vale 15 libras? O nos especifican que es la moneda de Facebook o más de uno va a confundirse.

Grandes empresas detrás

Bromas aparte, esta Libra no será una moneda desamparada y sin respaldo. Al revés, detrás de Facebook se ha colocado una legión de grandes empresas que, cada una, se ha decidido a invertir 10 millones de dólares para su desarrollo. Los nombres que asoman son tan conocidos como Visa, MasterCard, Uber, PayPal, Stripe o Booking.com. Juntas forman un consorcio que se encargará de dirigir el destino de esta moneda, incluso al margen de la propia Facebook, y que aspira a captar 1.000 millones de dólares.

Pero no será hasta el 18 de junio cuando llegue el momento de conocer todos los detalles de esta Libra, a través de una presentación que dan por hecha muchos medios norteamericanos. Por si fuera poco, estas mismas fuentes aventuran que será a finales de 2020 cuando veamos llegar la Libra al ecosistema de la red social aunque está por ver si se tratará de un lanzamiento global o, como siempre, primero aterrizará en EE.UU.

Hay que tener en cuenta que Facebook está trabajando para que esta Libra sea una llamada stablecoin, es decir, una criptomoneda fiable y que no esté sujeta a la volatilidad de este tipo de productos que han demostrado, como es el caso de Bitcoin, que pueden apreciarse y depreciarse peligrosamente en muy poco tiempo.

¿Para qué una criptomoneda?

Parece obvio que con la llegada de la Libra Facebook entra en el terreno de manejar ya hasta nuestro dinero. Y no creáis que serviría solo para pagar transacciones, servicios o productos dentro de la red social, sino como método de pago prioritario para enviar dinero entre usuarios de varias de las plataformas con las que cuentan los de Mark Zuckerberg, como WhatsApp o Messenger. Eso sin contar con los muchos acuerdos que podrían llegar con webs de comercio electrónico que permitirían pagar con esta moneda.