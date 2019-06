Kickstarter pide a los creadores que dejen de denominar a sus productos como “los mejores del mundo”

La plataforma Kickstarter se ha convertido en un lugar de referencia para encontrar productos de todo tipo, sobre todo tecnológicos, con un uso y aspecto únicos. Aunque no podemos dejar de pensar que en algún momento Kickstarter se convirtió en una gran teletienda, con muchos mensajes más propios de las horas televisivas nocturnas que de una startup seria. Sobre todo, el mensaje de “World best” es el que más enfada a Kickstarter, que ha lanzado una nueva guía de estilo para todas aquellas startups y empresas que decidan lanzar sus productos en la plataforma, y precisamente va a ser esa frase la que tengan que desterrar todas ellas de su promoción.

No más productos “mejores del mundo”