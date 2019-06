Kazajistán quiere ser líder renovable de Asia central

Objetivo. Su misión es fomentar el uso de energías renovables en Kazajistán. Para lograrlo, cuenta con una plataforma que conecta a inversores extranjeros con locales. Aquí se comparten experiencias, contactos y se establecen relaciones de negocio.

Mecanismos. El Gobierno instauró en 2018 un sistema de subastas a través del cual los ganadores obtienen un contrato de compra de electricidad por 15 años con el Settlement and Financial Center of Renewable Energy, una institución pública que centraliza la compraventa de energía verde en el sector.

Interés. Diversas compañías españolas exploran este mercado, como Acciona. Aunque hasta ahora solo Ambiente, Energía y Naturaleza, en joint venture con una firma canadiense, ha concretado proyectos.