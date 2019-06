Deoleo salva en su junta el plan para salir de la quiebra técnica y avisa de la “destrucción del sector”

Deoleo, la multinacional aceitera que comercializa marcas como Carbonell, Hojiblanca o Bertolli, ha celebrado esta mañana en Madrid su junta de accionistas en medio de un ambiente caldeado por parte de los accionistas minoritarios debido a la anunciada propuesta de reducir capital en 137,7 millones de euros.

El presidente de la compañía, Ignacio Silva, ha incidido en la evolución negativa de la empresa (registró pérdidas por 291 millones en 2018) y la pérdida de valor de las marcas, cifrada en 239 millones para el conjunto del año, por las auditoras PwC y KPMG. “La cuantificación de esta pérdida de valor se basa en un plan estratégico muy ambicioso que debe llevar a la compañía a un resultado positivo de 55 millones de ebitda o, lo que es lo mismo, multiplicar la cifra actual (15 millones) por casi tres veces y medio en cinco años.

Las pérdidas dejan al patrimonio neto de Deoleo con un valor de 27 millones de euros, lo que siendo el capital social de 140,4 millones hace incurrir a la compañía en uno de los casos tipificados como motivo de disolución de la Sociedad”, ha explicado Silva.

Precisamente, la reducción de capital social en 137,7 millones euros (el capital pasará a ser de 2,8 millones frente a los 140,4 que tenía hasta ahora) el punto crucial del orden del día, ya que la empresa pasará a tener un valor en libros de 0,002 euros por título desde los 0,1 euros actuales, lo que ha causado mayor indignación entre los minoristas asistentes. No obstante, la medida era necesaria ya que permitirá reequilibrar su patrimonio neto con el capital para salir de la causa de disolución en la que se encontraba inmersa al contar con un patrimonio inferior al 50% del capital social.

Varios minoritarios que quisieron intervenir en la junta mostraron su malestar por la evolución de la cotización y la pérdida de valor en la acción. “Bajar a 0,002 euros es una marcha atrás. Señores, estamos dando diez pasos atrás pero no damos ninguno para adelante”, ha concluido.

“Nadie ha sido capaz aquí de defender mi dinero. Además de cobrar sueldos fabulosos, han demostrado su incapacidad para reflotar Deoleo. El año 2017 tuvo pérdidas por 18 millones y en el 2018 ha perdido 291 millones. Con este dato no sé cómo son capaces de sentarse en la junta de accionistas. No tienen corazón, ni sienten ni padecen”, ha expuesto el minorista con la intervención más beligerante, un habitual de las juntas, que también ha sido aplaudido.

Y es que Deoleo lleva varios años de debilidad en la generación de ingresos. En el último ejercicio ahondó en los números rojos obtenidos en 2017 (18 millones) y registró pérdidas por 291 millones. La estrategia de CVC, el fondo de capital riesgo que mantiene una participación mayoritaria en la compañía, para revertir el rumbo de Deoleo es un plan para revalorizar el producto y poner en valor su calidad.

“El sector tiene un problema estructural debido al exceso de la oferta sobre la demanda, brecha que se incrementará en los próximos años fruto del incremento de productividad de una parte del sector y por la entrada de nuevos productores. Por lo que si queremos mirar al futuro con esperanza hemos de cambiar el modelo”, ha expuesto Silva.

“El problema no se soluciona con precios bajos y promociones como está demostrado, es más, ello tan solo nos lleva a la banalización que estamos viendo de la categoría. Este tipo de acciones no incrementan el consumo per cápita de la categoría y a la larga solo comoditiza y finalmente la destruye. Es triste ver que se está perdiendo esta oportunidad cuando esta categoría lo tiene todo para triunfar”, ha proseguido.

En los cinco primeros meses de 2019 la compañía ha tenido tres consejeros delegados diferentes. Hasta finales de febrero se mantuvo Pierluigi Tosato, que fue sustituido por Miguel Ibarrola que a mediados de abril dejo su puesto a Ignacio Silva, que hasta ahora se mantiene en el cargo.