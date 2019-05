Cómo mejorar las recomendaciones de Google Maps para comer y beber

Google Maps es una función muy válida casi siempre. No solo para que nos ayude a llegar al destino en nuestros viajes, sino para otras utilidades que pueden aportarnos mucho, ya estemos en una ciudad que no conocemos como para descubrir nuevos lugares en nuestro lugar de residencia habitual.

Así podrás elegir restaurante fácilmente con Google Maps

La app de Google suele ser una opción infalible a la hora de buscar establecimientos como restaurantes o bares, para comer o beber. Lo que quizás no sepáis es que podemos educar a la aplicación, enseñándole nuestros gustos culinarios para que sus recomendaciones sean todavía mucho más certeras.

Google Maps puede acotar las recomendaciones hosteleras según nuestros gustos.

Si accedemos al apartado Ajustes > Preferencias de comida y bebida, podemos elegir qué tipo de logares propios de la hostelería preferimos como opción a la hora de comer o cenar, y cuáles preferimos evitar. Así, nos ahorraremos que nos sugiera ir a lugares donde solo pongan alimentos del mar si no nos gustan. O establecer como preferencia restaurantes vegetarianos o veganos para que Google Maps no se llene de sugerencias que no vamos a utilizar. Una forma de agilizar la elección en dónde comer o tomar algo, especialmente si estamos en un lugar desconocido.

De esta forma, y como con otras opciones, Google Maps sigue ofreciendo numerosas funciones para satisfacer a sus usuarios.