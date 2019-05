¿Cuándo vamos a tener por fin un iPhone SE 2?

Podríamos decir que la segunda generación del iPhone SE es el móvil de Apple más rumoreado de la historia, más incluso que cualquiera de las generaciones de iPhone que hemos conocido. Llevamos meses años ya escuchando informaciones y rumores acerca de un hipotético iPhone SE 2, el sucesor de uno de los móviles más compactos y populares de Apple. Por ellos deberíamos haber conocido ya el nuevo modelo hacer más de un año, pero no se ha sabido absolutamente nada de él, salvo vagos rumores.



De nuevo, los analistas avanzan el lanzamiento del iPhone SE 2



Si no fuera por los analistas, no tendríamos prácticamente nada de información acerca de los dispositivos de Apple antes de lanzarse. Ahora, uno de los más cercanos al entorno Apple, Blayne Curtis, un analista de Barclays, ha hablado claramente de las posibilidades que tiene un iPhone SE 2 de llegar al mercado. Este no se basa en intuiciones, sino en conversaciones con diferentes proveedores de Apple en el extranjero, que la ha permitido crearse una idea bastante clara de lo que podrían ofrecernos los de Cupertino en un futuro cercano con su móvil más compacto.



Según sus comentarios, el nuevo iPhone SE 2 se lanzaría a comienzos de 2020, y conociendo las habituales fechas de lanzamiento de Apple, nos inclinamos por el mes de marzo. Según estas informaciones, el nuevo iPhone SE 2 tendría un diseño más cercano al actual iPhone XR, aunque con una pantalla de 4,8 pulgadas mucho más pequeña de lo normal en Apple. Esta no tendría bordes, y heredaría el Face ID de sus hermanos mayores, al prescindir del clásico Touch ID. Un diseño que por cierto hemos visto en un nuevo vídeo conceptual que imagina cómo sería una generación del iPhone SE.



Esta contaría con una mezcla de diseño del iPhone XR con el iPhone SE, por lo que el aspecto sería más cuadrado, más compacto y robusto. Eso sí, con el notch en una pantalla tan pequeña, el diseño se ve un tanto prieto. En cualquier caso, nadie duda de que el iPhone SE 2 puede tener un gran mercado esperándole. Lo que ya nadie sabe dilucidar es si Apple finalmente se lanzará con una segunda generación, y lo que es más importante, no saben aún si de hacerse realidad, lo será pronto