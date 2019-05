Carrascosa (Frob) asegura que Guindos autorizó en 2012 la publicación adelantada del informe del FMI

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia se ha reanudado hoy con la testificación de Antonio Carrascosa Morales, el actual consejero ejecutivo de la Junta Única de Resolución (JUR), que desde diciembre de 2011 hasta julio de 2012 fue director general de Política Económica del Ministerio de Economía y del Frob, y ha asegurado que el exministro Luis de Guindos autorizó la publicación adelantada del informe del Fondo Monetario Internacional sobre la banca española de 2012 a petición de Christine Lagarde.

El ya famoso informe se remonta a abril de 2012, cuando el FMI publicó sus conclusiones preliminares sobre el Programa de Evaluación del Sector Financiero. Aunque no mencionaba a Bankia, el documento señaló que en España existían diez entidades vulnerables y que resultaba crucial que tres bancos, y especialmente en más grande de ellos (en referencia a Bankia), realizaran reformas de gran calado para fortalecer su balance y mejorar la gobernanza.

No obstante, el exfuncionario del Gobierno ha restado importancia al asunto al asegurar que "es de lo más rutinario" que el FMI pida autorización al Gobierno de turno para publicar un informe de este tipo, sobretodo cuando las conclusiones preliminares son negativas. "Lo lógico es que se hable con el Gobierno. El ministro seguramente lo autorizaría" ha subrayado, indicando que no entiende la importancia que se le ha dado a este hecho. "Fue una decisión del FMI, pero tiene que estar de acuerdo con el Gobierno", ha remarcado.



En este sentido, ha indicado estar convencido de que "otros muchos" informes del FMI se han publicado antes del punto final de aprobación del mismo, ya que los últimos trámites son prácticamente burocráticos. En el momento en el que se publicó el informe Bankia acababa de presentar las cuentas del ejercicio 2011 sin auditar, un hecho que aceleró el derrumbe de la entidad y provocó la dimisión de Rato y el cambio de gobernanza en favor de José Ignacio Goirigolzarri.

El FMI inició su misión sobre la banca española el 1 de febrero de 2012 y la concluyó el 25 de abril, periodo durante el cual mantuvo reuniones con miembros del Gobierno español. Carrascosa ha relatado una comida en el mes de abril con la jefa de la misión Ceyla Pazarbasioglu, previa a la publicación del adelanto del documento, en la que se habló de la situación del sector financiero.

El exfuncionario ha recordado que la directiva del FMI pidió mantener una reunión a solas con él una vez finalizó el encuentro.



"Me dijo que estaba muy preocupada porque la situación no acababa de mejorar a pesar de haberse aprobado el Real Decreto 2/2012 de saneamiento del sector", ha precisado. Según ha dicho, Pazarbasioglu veía que ni las expectativas ni la valoración que tenía el mercado sobre la banca española, y más concretamente sobre Bankia-BFA, se estaban modificando.



Por otro lado, Carrascosa ha explicado que a principios del año 2012 existía una percepción generalizada "muy negativa" sobre lo que ocurría en España, derivada del empeoramiento progresivo de las condiciones económicas. "La percepción no era la misma en enero que en marzo o en mayo, cuando empeora extraordinariamente", ha aseverado. El actual consejero de la JUR ha señalado que existían informes de grandes bancos de inversión norteamericanos que valoraban en torno a 10.000 millones de euros la necesidad de ayuda pública a Bankia.



"No había nada normal, era una situación totalmente extraordinaria", ha apostillado, asegurando que ya en abril de 2012 era "evidente" que Bankia iba a necesitar ayudas públicas. "Era muy complicado pensar que la situación del grupo iba a poder seguir adelante sin una inyección, en cualquiera de los escenarios", ha indicado.



Tras Carrascosa, previsiblemente prestarán declaración hoy también en calidad de testigos la expresidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y ahora vicepresidenta de la CNMV Ana María Martínez-Pina García, la expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez Herrer, que ejerció dicho cargo entre septiembre de 2012 y octubre de 2016 y el inspector del Banco de España Jesús José Cabezas Pascual, autor en 2010 del informe sobre el National Bank of Florida, la filial estadounidense de Caja Madrid.