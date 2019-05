Goirigolzarri: “Bankia no tiene planes de fusión con nadie”

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha descartado que la entidad tenga previsto acometer nuevas fusiones y ve al banco con "tamaño suficiente" para conseguir "las sinergias necesarias" de cara al futuro. Por ello, ha confirmado que no prevén "ningún tipo de operación", tras la fusión con Banco Mare Nostrum (BNM).

De este modo, Goirigolzarri descartaba los rumores que citan a Bankia como candidato a una posible fusión con otras entidades españolas como Banco Sabadell o con BBVA.

Sobre el sector financiero español ha manifestado que, tras una reestructuración "dolorosa", es "eficiente, sólido y está bien provisionado y capitalizado". No obstante, ha incidido en los retos, entre los que ha citado "la rentabilidad, las nuevas tecnologías y nuevos competidores", pero también recuperar una "reputación e imagen, muy dañada como consecuencia de la crisis".

El presidente de Bankia ha realizado estas manifestaciones antes de pronunciar una conferencia sobre 'Perspectivas de futuro del sector financiero' en un almuerzo-coloquio con empresarios, en el marco de un encuentro promovido por la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC).

En ella, ha abordado, entre otras cuestiones, los cambios del sistema financiero español y sus retos, así como los que afronta Bankia. Del primero, ha defendido la necesidad de un sistema financiero sólido "para asegurar un crecimiento sostenible de la economía".

Al hilo de ello, ha advertido de que la rentabilidad de la banca española está "por debajo del coste de capital", situación que no ha considerado "sostenible en el tiempo". "La sociedad no debe pensar que los bancos no deben ganar dinero, deben tener una rentabilidad ajustada", ha expuesto.

En el caso de Bankia, en declaraciones a los periodistas antes de su conferencia, ha dicho que es un proyecto "normalizado" tras finalizar su plan de reestructuración, descartando, además, nuevos cierres de sucursales.

AUMENTAR LA PRESENCIA EN GALICIA

"Cuando uno piensa en Bankia no piensa en reestructuración, piensa en crecimiento", ha recalcado Goirigolzarri. En este objetivo, ha subrayado el "interés muy alto" de la entidad por estar "más cerca de Galicia" e incrementar su presencia en esta Comunidad, en especial, en el mundo empresarial.

Preguntado si habrá apertura de nuevas oficinas, ha precisado que, de cara al sector empresarial, la entidad tiene las oficinas y los equipos "necesarios". "Y tenemos la aspiración de duplicar nuestra presencia en empresas en Galicia en los tres próximos años", ha explicado.

En relación a los clientes particulares, con unos 70.000 solo en Galicia, ha rechazado que sean necesarias nuevas oficinas para "incrementar" la presencia de Bankia, aludiendo al cambio de hábito de los clientes y el uso de medios digitales.