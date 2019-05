May se enfrenta a una revolución en su gabinete ante el rechazo al nuevo texto para el Brexit

La permanencia de Theresa May en Downing Street estaría de nuevo en peligro. La nueva propuesta de salida de la UE, cuyos principales puntos dio a conocer este martes ante los medios de comunicación antes de presentarla hoy en el Parlamento británico, ha sido rechazada por conservadores y laboristas. A pesar de incluir la posibilidad de celebrar un segundo referéndum y estrechar los lazos comerciales con la UE, May no ha convencido a los políticos británicos. Incluso los ministros de su propio Gobierno han afirmado que no votarán a favor de la Ley del Acuerdo de Retirada (WAB, en sus siglas en inglés).

A pesar de las críticas, May mantiene su firmeza y urge a los diputados británicos a apoyar el nuevo texto y modificarlo posteriormente. "Mientras yo esté aquí, tengo la obligación de ser muy clara con la Cámara de los Comunes. Si vamos a llevar a cabo un Brexit in este Parlamento, tendremos que aprobar la Ley del Acuerdo de Retirada", afirmó. Si no hay cambios en Downing Street, la nueva ley será votada en la semana del 3 de junio.

Según publica The Guardian, el secretario de Estado para Escocia, David Mundell, ha solicitado a May una reunión esta tarde al ver que el apoyo de su propio Gobierno al nuevo texto está cayendo. Aunque fuentes cercanas a Mundell aseguran que este no planteará la salida de May, su encuentro podría dar la oportunidad a que otros ministros impulsen su dimisión.

Asimismo, The Telegraph apunta a una salida el lunes, después de los malos resultados que su partido obtendría en las elecciones al Parlamento Europeo que, aunque se celebran mañana en Reino Unido, los datos no se conocerán hasta el domingo por la noche junto a los del resto de países.

Los conservadores se reunirán hoy para analizar si cambia la normativa interna para forzar la salida de May, que superó una moción de confianza de su partido en diciembre, lo que impide que se presente de nuevo el proceso durante un año. "Hay una última oportunidad de hacerlo bien y salir de forma ordenada. Pero es hora de que la primera ministra Theresa May se marche", ha subrayado Tom Tugendhat, diputado del partido conservador y responsable de asuntos exteriores. "Debe anunciar su salida después de las elecciones europeas del jueves".

La incertidumbre que rodea a la primera ministra está pesando en los mercados. Aunque la Bolsa londinense cotiza con una ligera subida del 0,07%, la libra cede un 0,35% frente al dólar.