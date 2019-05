El Tribunal de la UE anula la decisión que obligaba al Real Madrid a devolver 18,4 millones por ayudas de Estado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la decisión de la Comisión Europea que declaró la existencia de ayudas de Estado al Real Madrid en un canje de terrenos con el Ayuntamiento de la capital. La decisión de la Comisión, de 2016, consideraba que la operación suponía ayudas públicas por más de 18 millones de euros al club de fútbol. El Tribunal, que ha desestimado dos de las alegaciones del club blanco, sí considera que la Comisión no no probó de modo satisfactorio que la medida supusiera una ventaja.

La operación inmobiliaria data de 1998, cuando el Ayuntamiento acordó la pemuta de tres parcelas en la zona noreste de Madrid, una de ellas situada en Las Tablas. En 2011, y ante la imposibilidad de ceder esta parcela (llamada B-32), el Ayuntamiento compensó al club, valorando dicha parcela en 22,7 millones de euros en 1998 se tasó en menos de 600.000. La Comisión dictaminó que un operador en economía de mercado no habría aceptado abonar dicha compensación, que a juicio de Bruselas superaba ampliamente su responsabilidad jurídica por no haber entregado la parcela, y dispuso que España debía recuperar ayudas de Estado por 18,4 millones.

Para el Tribunal, no obstante, considera que la Comisión no tasó otras parcelas que entraron en la operación de 2011, sino que su valoraciones fueron dadas por buenas por el Ejecutivo europeo. Al ceñirse a la valoración de solo una parte de la operación, la Comisión no tuvo en cuenta todos los elementos, por lo que no pudo demostrar la existencia de una ventaja a la luz de todos los factores en juego.

El club blanco no es el único equipo de fútbol español sobre el que Bruselas ha investigado ayudas de Estado. El Ejecutivo también investigó los casos de Athletic de Bilbao, Osasuna y Barcelona, además del propio Real Madrid, por no haberse convertido en Sociedades Anómimas Deportivas.