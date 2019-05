Más de la mitad de los autónomos declara trabajar diez horas al día o más

El registro obligatorio de la jornada que entró en vigor el pasado 12 de mayo ha puesto sobre la mesa el debate sobre las horas que se trabajan en España. Ayer fuer la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) quien hizo pública una encuesta entre sus asociados sobre el tiempo que dedican a sus negocios los trabajadores por cuenta propia.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los asalariados trabajaron una media de 35,8 horas semanales en el primer trimestre del año, frente a una media de casi 44 horas a la semana de los autónomos.

A estos datos se añaden los de la encuesta de ATA conocida ayer que indican que casi ocho de cada diez autónomos (el 78% de los consultados) aseguran trabajar como mínimo nueve horas diarias. Si bien un 60% declaró que trabaja 10 horas al día o más.

También aseguran disfrutar de menos vacaciones que los trabajadores por cuenta ajena. En concreto, el 95% de los autónomos disfrutan de menos de 30 días de vacaciones al año. Y siete de cada diez asegura tener menos de veinte días de vacaciones anuales. Es más, el 20% aseguran que no logran desconcectar totalmente de su negocio ningún día de la semana.

Asimismo, los resultados de este sondeo indican que el 76% de los autónomos nunca han tenido una baja médica o bien han ido a trabajar enfermos. De hecho, este colectivo causa menos procesos de baja pero cuando los cursan duran tres veces más que la media de los asalariados. Según el género, las mujeres autónomas que dijeron no cogerse bajas o ir enfermas al trabajo se elevan al 88% frente al 64% de los hombres.

En cuanto al registro de jornada, los autónomos sin asalariados están exentos de dicho control, pero sí tienen que implantarlo aquellos que son empleadores y tienen al menos un asalariado. En este punto, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, explicó ayer que este colectivo va a reclamar al Ministerio de Trabajo que deje fuera del registro horario a los autónomos con menos de tres trabajadores y a aquellos que no tengan un centro de trabajo. Asimismo, Amor reclamó al nuevo Ejecutivo incentivos para la contratación de asalariados o personal de ayuda doméstica para los autónomos con hijos de hasta 3 años. Así como la ampliación de la tarifa plana de 12 a 24 meses para las autónomas que vuelvan a trabajar tras ser madres. De hecho, según la encuesta de ATA casi la mitad de los autónomos declara no poder conciliar la vida laboral por no tener horario tasado y las exigencias del negocio

De momento, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer una ayuda de 10.000 euros para los autónomos que contraten a un trabajador fijo para poder conciliar .