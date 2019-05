Los hoteleros vetan el programa del Imserso por llevarles a pérdidas

Los empresarios hoteleros no están dispuestos a participar este año en el programa del Imserso que arranca este otoño, si no se procede a una nueva redacción de los pliegos que regulan este concurso. Los 350 hoteles que podrían llegar a ofertar hasta 900.000 plazas y generar 12.000 empleos han recurrido el pliego de este programa de vacaciones al considerar que les lleva a trabajar a pérdidas. “En España, los ingresos por habitación ocupada fueron en 2018 de 59,4 euros en los hoteles de tres y cuatro estrellas. En el programa del Imserso previsto hasta 2022, (el recurrido por los hoteleros) cobramos 42 euros por habitación con pensión completa y animación y agua y vino incluido. Si descontamos los costes, apenas nos quedan 16 euros por habitación, con lo que no cubre el incremento del precio de la energía, del precio del combustible o las mejoras en los convenios laborales”, recalcó Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), tras la reunión de la cúpula directiva de la patronal hotelera, que representa a 51 asociaciones, 15.000 hoteles y 1,8 millones de plazas . “Con el precio que se paga por plaza y con la exigencia de un un trabajador por cada 7,5 clientes, los salarios que se pueden pagar no superarían los 1.000 euros, lo que queda fuera de los salarios fijados en los convenios regionales o sectoriales, que oscilan entre 1.200 y 1.500 euros”, aseguró.

Molas fue especialmente crítico con la cicatería del Ejecutivo, ya que de los 63 millones que tiene de presupuesto, la Administracion Central solo aporta entre el 17% y el 20% y el resto lo paga al usuario. “Por cada euro que pone el Estado, recupera 1,5 euros a través de las menores prestaciones que paga y la mayor recaudación impositiva que genera”, señaló el presidente de los hoteleros, que destacó que el conflicto pone en peligro más de 12.000 empleos para la próxima temporada baja, de octubre a marzo. “Si no se acepta el recurso (la respuesta prevén tenerla en torno al 23 de junio ) habrá muchos hoteles que van a cerrar después del Puente del Pilar, calculamos que en torno a la mitad de los 350 hoteles podría no abrir en otoño”.

Los puntos de la discordia Precios. El concurso fija una actualización de precios del 0,92% para 2020 y la congelación para 2021 y 2022, los dos años fijados en la prórroga, algo que no aceptan los hoteleros. Alojamiento. El pliego priorice a los hoteles de cuatro estrellas como gestores, “sin ninguna consideración a los hoteles de inferior categoría”.

El presidente de los hoteleros se mostró confiado en que la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, se sentará a negociar con ellos y si finalmente no hay tiempo para cerrar un acuerdo, Molas se mostró confiado en que se prorrogará con las condiciones del pasado año.