Los concesionarios piden a Sánchez que reactive "cuanto antes" el Plan Estratégico de la Automoción

Faconauto, la asociación que representa a la red de concesionarios de España, ha pedido en la mañana de este lunes que el Gobierno reactive "cuanto antes" el Plan Estratégico de la Automoción, que presentó el Ejecutivo de Pedro Sánchez al final de la anterior legislatura. Dicho pacto había sido criticado por Anfac (la patronal de fabricantes) en marzo pasado, cuando su presidente, José Vicente de Los Mozos, lo tildó "de brindis al sol" y de estar "inmaduro".

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha explicado que a ellos sí que les parece bien el plan, ya que abrió la posibilidad de trabajar conjuntamente con la administración. "No tenía sentido un plan cerrado si el Ejecutivo acababa de abrir un consejo estratégico para el sector (en el que están presentes varios interlocutores, como concesionarios y fabricantes). Hay visiones diferentes. Anfac quizá quería un plan definitivo que no estuviera abierto a más observaciones. Es una diferencia de pareceres", ha señalado Pérez.

La asociación ha solicitado al nuevo Gobierno un nuevo plan de achatarramiento con una dotación de 2.500 millones de euros entre 2020 y 2025 para intentar paliar el problema de la edad media del parque, que actualmente supera los 12 años. El programa, ha indicado Faconauto, tendrá que tener en cuenta a todas las tecnologías.

Por otro lado, Pérez ha señalado la predisposición del sector a dialogar con el Gobierno. "Valoramos positivamente la creación del consejo Estratégico de la Automoción (anunciado en febrero). Es una gran oportunidad", ha dicho Pérez.

"Calculamos que por cada 150.000 vehículos que no vendemos, se destruyen 5.000 empleos. Necesitamos un horizonte normativo claro para realizar inversiones", ha pedido el presidente de Faconauto. En el primer cuatrimestre, la asociación calcula que se han perdido 30.000 ventas de coches en el mercado particular. "Este sector, hoy por hoy, no crea empleo, cuando el año pasado creó 7.000 puestos de trabajo", ha indicado el presidente de la asociación.

En esa línea, el directivo ha solicitado al Gobierno que establezca un marco jurídico estable para el sector. "España es el único país de Europa en el que existe un vacío legal en lo que se refiere a las relaciones comerciales entre fabricantes y concesionarios. A la dependencia económica de la distribución se añade la capacidad de las marcas para cambiar unilateralmente las condiciones de los contratos, sin que existan derechos para salvaguardar las inversiones realizadas", han asegurado en la asociación.

500 millones de ayuda para la instalación de puntos de recarga

Por otra parte, Pérez ha resaltado la necesidad de invertir en una infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Faconauto estima que son necesarios 300 millones de inversión en puntos de recarga rápida hasta 2025 y otros 200 millones en punto de carga no rápida. "La red de puntos de carga pública actual es de risa. Se estima que hay 3.000 puntos que no funcionan (ya que han quedado obsoletos porque no tienen los echufes que se usan en la actualidad) y solo 1.700 que están operativos en toda España", ha dicho Pérez.

El directivo ha explicado, que si bien es importante que la red de infraestructura vaya "por delante del mercado de coches eléctricos", no hay que instalar demasiados puntos de carga, ya que corren el riesgo de quedar obsoletos según avance la tecnología.

A su vez, la asociación ha pedido la eliminación del impuesto de matriculación y gravar a aquellos vehículos más contaminantes en circulación.