El enfriamiento de las ventas sobre plano de vivienda pone en alerta a las promotoras

Más oferta. Los expertos y empresas consultadas señalan a la Costa del Sol en Málaga como el punto más caliente para las promotoras por la gran cantidad de oferta, de más de 300 proyectos, que se desarrollan actualmente. El problema que señalan es que el ritmo lento de comercialización hace que haya proyectos que no van a poder arrancar si no consiguen un nivel de preventas del 50% para obtener créditos. “Lo más evidente es la Costa del Sol por el número de proyectos”, segura el responsable de la patronal. “Las entidades financieras quieren ser más cautos y endurecen las condiciones a los promotores para no cometer errores”, añade.

Ubicaciones. Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores, habla de las “dos Españas”, aquella en la que todavía no ha arrancado la recuperación inmobiliaria o es muy limitada y aquella donde los precios han crecido rápidamente en los últimos años. Señala a Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Córdoba donde “el mercado está cerrándose un poco”, asegura. “Hay mucha gente que a determinados precios o no pueden comprar o los bancos no les dejan”, afirma.