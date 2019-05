Las gestoras independientes más rentables

En muchas ocasiones conocemos los nombres y las caras de sus gestores estrella y leemos con interés cómo estos salen y entran de una a otra entidad o montan la propia, sin embargo, aquí lo importante es hacer bien su trabajo. De ahí que hayamos querido analizar qué rentabilidad están logrando las gestoras independientes. Como adelanto les diremos que bastante mediocres.

Efectivamente, si examinamos los resultados medios a un año de las principales gestoras que no están vinculadas a ninguna entidad financiera, pronto vemos que lo más habitual es ofrecer un retorno ligeramente superior al 1,5%, incluso rentabilidades negativas a ese plazo. No obstante, hay una clara excepción: Merchbanc.

Los resultados a un año son mediocres, pero están recuperando

La gestora presidida por Joaquín Herrero no solo presenta una ganancia media del 17,8% en los últimos 12 meses, sino que en este ejercicio lo está haciendo también sensiblemente mejor que el resto de su sector, con un retorno que supera el 25% desde el 1 de enero.

“Estar posicionada como la mejor gestora independiente del año es un gran motivo de satisfacción, sobre todo teniendo en cuenta que contamos con muchos fondos mixtos y de renta fija”, admite el presidente de esta firma fundada en 1981 “defendiendo el interés del cliente desde sus inicios”.

Con el Merchfondo como buque insignia de la casa –acostumbra a ocupar la primera posición a distintos plazos–, cuentan en total con un volumen de activos de unos 450 millones de euros repartidos entre fondos de inversión, fondos de pensiones y ­sicavs y tienen una plataforma en Luxemburgo desde 1995, algo hoy muy común, pero que por entonces les hacía únicos.

También en el podio

Metagestión, a mucha distancia, es la segunda gestora independiente con una mejor rentabilidad media. Se trata de una casa fundada en 1986 y que hoy en día administra unos 640 millones de euros.

Con la inversión value como sello de identidad de sus principales fondos y planes de pensiones (Metavalor, Metavalor Internacional y Metavalor Pensiones), su responsable de desarrollo de negocio, Gabriel de Garnica, cree que la mejor manera de que la gestión independiente gane cuota de mercado es dando a conocer que “sus productos son de una mayor calidad, suelen ofrecer mejores resultados a largo plazo y, en la gran mayoría de los casos, se da una clara alineación de intereses con el cliente”.

En tercer lugar encontramos a Gesprofit, quizás la menos conocida de todas. Fundada en 1991, llevan a gala su independencia –“Solo gestionamos y asesoramos y, por tanto, no llevamos a cabo ninguna actividad que pueda implicar un conflicto de interés”–, y su servicio personalizado y transparente, así como sus bajas comisiones. Tienen únicamente tres fondos de inversión, entre los que destaca el Profit Bolsa.

Ser independiente no significa necesariamente ser pequeño. Los casos más claros son Bestinver, del grupo Acciona, o Renta 4 Gestora

Le sigue Arcano, una gestora de inversión alternativa –han lanzado recientemente el Arcano Earth Fund, especializado en renovables, y el vehículo Arcano Capital XII, de capital riesgo– que tiene un patrimonio de unos 5.700 millones de euro entre administrado y asesorado.

Cierra el quinteto ganador Solventis. Fundada en 2002, primero como agencia de valores y luego como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, por un equipo de profesionales provenientes de diferentes áreas de banca de inversión, están especialmente orgullosos, según Georgina Sierra, directora de inversiones, “de nuestra estrategia de Bolsa europea: Solventis Eos, que existe tanto en formato de fondo de inversión como en el de fondo de pensiones y por la que hemos sido galardonados en los premios Morningstar Awards 2019 España como mejor fondo de pensiones de renta variable europea”. Su filosofía de gestión se basa en el análisis fundamental.

El peso del tamaño

Pero ser independiente no significa necesariamente ser pequeña. Los ejemplos más claros son los de Bestinver, del grupo Acciona, o el de Renta 4 Gestora, vinculada a Renta 4 pero considerada independiente. Sin embargo, a primera vista podríamos decir que el tamaño en este caso no afecta positivamente a los resultados, y es que si cogemos a las mayores gestoras que no están vinculadas a una entidad financiera nos encontramos con rentabilidades negativas a un año, si bien parece que están remontando durante estos meses.

El caso más llamativo es el de Cobas AM, que pierde el 16% a 12 meses, aunque este año gane de media un 14%. Creada por Francisco García Paramés, una de las grandes figuras de la inversión valor en España, tras su salida de Bestinver, en dos años de funcionamiento ha conseguido atraer 2.100 millones de euros.