El Banco de España pidió a Rato que buscase una fusión de Bankia con Santander, BBVA o CaixaBank

El exdirector del departamento de inspección IV del Banco de España Pedro González ha revelado que el organismo supervisor sugirió a la cúpula del grupo BFA-Bankia que buscase la manera de integrarse con grandes entidades como Santander, BBVA o CaixaBank.

Según ha señalado en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde ha sido interrogado en calidad de testigo este lunes, el 29 de febrero de 2012 tuvo lugar una reunión entre la cúpula del grupo y el Banco de España.

En concreto, acudieron Rodrigo Rato, Francisco Verdú, Miguel Crespo e Ildefonso Sánchez Barcoj por parte de BFA-Bankia y Miguel Angel Fernández Ordóñez (gobernador), Javier Aríztegui (subgobernador) y Jerónimo Martínez Tello (exdirector general de Supervisión) por parte del Banco de España.

En dicho encuentro se comentó la situación del grupo BFA y la cúpula directiva puso de manifiesto su intención de integrar a otra entidad con la finalidad de "pedir más ayudas" y acogerse a "la combinación de negocios".

Entonces hablaron de integrar a Catalunya Caixa o a NCG Banco, pero desde el Banco de España consideraron esta opción como "una huida hacia adelante sin pies ni cabeza".

"Ellos pensaban que era una opción y no contaban con un aspecto fundamental, que lo teníamos que autorizar nosotros, y en esas condiciones no la podíamos autorizar. Entonces, se les sugiere que busquen la manera de integrarse con los grandes: Santander, BBVA o Caixa", ha señalado González.

Así, pocos días después (el 6 de marzo) Rato solicitó volver a reunirse, esta vez también con Pedro González, José Antonio Casaus y José Antonio Gracia, en un encuentro en el que se trasladó lo mismo: "en síntesis, que BFA no era viable, que tenían que tomar una decisión mejor para la estructura del grupo y que Bankia tenía que estar gestionada como una empresa en crisis", ha recordado González.

En paralelo Pedro González ha cuestionado hoy y ha calificado de opiniones sin respaldo documental lo manifestado por el también inspector José Antonio Casaus, que en diversos correos electrónicos fue muy crítico con la fusión de cajas que dio lugar a Bankia.

Durante su declaración como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad, en julio de 2011, González ha defendido la labor del Banco de España pero también la situación en la que se encontraba en el momento de la ops, motivo por el que se juzga al expresidente Rodrigo Rato y a una treintena de directivos.

González ha reiterado que "una cosa son debilidades", algo que nadie niega que hubiera en algunas de las cajas que dieron lugar a Bankia, "y otra cosa son cuestiones que hacen necesaria la intervención". El inspector, prejubilado desde el año pasado, se ha referido a los reparos expresados por el inspector José Antonio Casaus, y ha defendido la fluidez con la que circulaba la información entre los distintos departamentos del Banco de España, cuya estructura es "jerárquica pero flexible".

En una ocasión, ha relatado, en julio de 2010, un año antes de la salida a Bolsa y cinco días después de que el organismo aprobara el plan de integración del sip, Casaus le llamó para informarle de que iba a reunirse con el entonces gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez, un encuentro cuyo contenido luego incluyó en un correo electrónico que González ha leído ante la Sala.

Aunque el abogado de Rodrigo Rato ha pedido que se incorpore a la causa, la fiscal Carmen Launa se ha opuesto basándose en la igualdad de trato, ya que hace unos días la sección cuarta de la Sala de lo Penal -que ha dejado para adelante su decisión sobre este correo- descartó incorporar a la causa cuatro correos electrónicos. El correo, ha explicado González, "expresa la opinión que todos teníamos en el Banco de España sobre Bankia", que era que el sip era imprescindible para la viabilidad de las cajas.

González ha insistido en que los reparos expresados por Casaus "son opiniones", que no tienen reflejo en ningún informe que los avale; todas las opiniones son válidas, ha añadido, pero "una opinión no es una información sólida que lo soporte, en todo caso será una conjetura, pero no una prueba". En 2010 el Banco de España hizo una inspección "y no se habla de nada de eso, hubo análisis individualizado y no aparece nada de eso".

La relación con Casaus era "buena, fluida", y sus análisis "te van alertando, pero no está en ningún solo informe que diga que hay una pérdida incurrida identificada y registrada, no hay ni un informe que lo sostenga, son opiniones pero en ningún informe está establecida la cifra que sostenía Casaus".

Después llegó la salida a Bolsa, en julio de 2011, y paulatinamente fueron cambiando las circunstancias, entre otras un empeoramiento de la situación económica que nadie pudo prever, y se produjo "un proceso de formación de opinión que ha ido cambiando".

Hasta septiembre de 2011 "no tuvimos conciencia de que BFA, no Bankia, BFA", ha insistido, "no era viable; y eso fui yo el que se lo dijo a Rato". De igual modo que ha admitido dificultades, González ha valorado a los ejecutivos de algunas cajas, en particular a los de Caja Madrid, "los más profesionales y que más podían aportar a la gestión y a los que más valoraba el Banco de España", y que en su opinión estaban al nivel de los de "los mayores bancos de España".