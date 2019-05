Hacienda conoce todos los datos del alquiler turístico

El director del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Arturo Jiménez Contento, advierte a aquellos que han alquilado sus viviendas con fines turísticos que, en la campaña de la Renta 2018, “puede ocurrir que la información todavía no se haya incorporado a los borradores de esta campaña”. Por ello, algunos interesados que accedan al borrador de la declaración de la Renta 2018 puede que no encuentren los ingresos que han percibido por el alquiler turístico.

Sin embargo, esto no significa que Hacienda no tenga o vaya a tener este dato fiscal, ni, mucho menos, que queden eximidos de declararlo. “Los interesados tendrán que presentar la declaración del IRPF. Al estar el borrador incompleto, no se puede confirmar y cumplir con Hacienda de esta manera”, afirma Jiménez Contento, quien añade que, lo más probable, es que a partir del ejercicio que viene, es decir en la campaña de la Renta 2019 y sucesivas, la Agencia Tributaria ya incorpore el dato fiscal de los ingresos por alquiler turístico en los borradores.