La CNMV obliga a Goldman Sachs a comunicar su 5,7% en Dia que nunca vendió

La CNMV toma más cartas en el asunto de Dia. El supervisor ha obligado a Goldman Sachs, asesor de Letterone en la opa de Dia, a declarar que mantiene un 5,7% en el capital, después de que la semana pasada el banco estadounidense asegurara al organismo que preside Sebastián Albella que tenía tan solo un 0,108%, frente a su posición previa del 5,7%. Es decir, no ha tocado ni un ápice de su participación, si bien se escudó para no declararla en que el 4,28% era parte de su cartera de trading y que se acogía a esa excepción recogida en la normativa para no declararla.

El supervisor ha decidido que por un criterio de transparencia, y debido a que Goldman Sachs es parte interesada en la situación que sufre Día, no conceder esa excepción al banco estadounidense que en España dirige Olaf Diaz-Pintado. No procede aplicar la excepción que aduce el accionista. Y no solo eso. Desde la CNMV controlarán el comportamiento de la entidad en relación a ese porcentaje del capital. Exigirán neutralidad, no solo en cuanto a votaciones en la junta sino en general.

La normativa que ha invocado Goldman se refiere a que no tendrán que declarar acciones "a los que posean acciones en su condición de intermediarios financieros que presten el servicio de administración y custodia de valores, siempre que sólo puedan ejercer los derechos de voto inherentes a dichas acciones con instrucciones formuladas, por escrito o por medios electrónicos".

En la junta que Dia celebrará el 20 de marzo, se votarán dos propuestas de ampliación de capital. Una defendida por el consejo del grupo de supermercados, asegurada por Morgan Stanley de un importe de 600 millones, y otra comprometida por Letterone, fondo luxemburgués controlado por el ruso Mijail Fridman que ostenta el 29% del capital de Dia. Esta última, por 500 millones, está condicionada a que triunfe la opa del magnate ruso a 0,67 euros por acción (para lo que se requiere que dueños por más del 35% del capital acepten la oferta) y a que Letterone llegue a un acuerdo con los bancos acreedores.

Entre los puntos que exige a los acreedores están que no se reduzca el principal de la deuda conforme a esos fondos ni por la venta de Max Descuento o Clarel, que se amplíen las líneas de financiación al menos hasta marzo de 2023, que se inyecte liquidez adicional a través de líneas de confirming o factoring (esencialmente, créditos para pagar a proveedores) por cinco años, que no existan compromisos de apalancamiento máximos (3,5 veces de deuda neta sobre ebitda), que los costes de financiación no suban y que renuncien a la cláusula que los bancos pueden invocar de devolución de los créditos en caso de cambio de control.