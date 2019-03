Gap podría estar cosiendo una compra para Old Navy

Gap está cosiendo una oportunidad de operación corporativa. El proveedor de vaqueros valorado en 10.000 millones de dólares (9.000 millones de euros) va a desprenderse de Old Navy, que crece más rápido que sus otras marcas. No es que el apurado sector minorista necesite otra empresa cotizada en Bolsa, pero podría tener una no por mucho tiempo, si la exitosa rama de Gap puede atraer a un comprador.

El minorista dejó caer la noticiasa última hora del jueves, al tiempo que comunicaba resultados decepcionantes en el cuarto trimestre. Las otras marcas del grupo: la marca insignia Gap, Banana Republic, Athleta, Intermix y Hill City, permanecerán en una compañía que aún no ha sido nombrada, aunque tiene el nombre temporal de NewCo.

Se espera que los accionistas de Gap reciban una distribución de acciones prorrateada y, como resultado, tengan acciones tanto de NewCo como de Old Navy en igual proporción. El objetivo es que la transacción se complete en 2020. NewCo tendrá aproximadamente 9.000 millones de dólares (8.000 millones de euros) en ingresos anuales mientras que Old Navy tendrá unos 8.000 millones (7.000 millones).

“Está claro que con el paso del tiempo, el modelo de negocio y los clientes de Old Navy se han alejado cada vez más de nuestras marcas especializadas, y que cada compañía requiere ahora una estrategia diferente para prosperar en el futuro”, dijo Robert Fisher, presidente de Gap.

Es cierto que Old Navy atrae a un comprador un poco más preocupado por el precio que probablemente compra en rivales de la moda rápida como H&M. Pero el inventario no es muy diferente de las tiendas Gap y Banana Republic, que venden una variedad similar de pantalones, suéteres y camisetas informales.

Los tiempos son difíciles para la moda y Gap no ha escapado del vórtice de la decadencia. La compañía dijo que planea cerrar las puertas de 230 tiendas especializadas Gap en los próximos dos años. Eso, combinado con los anteriores cierres realizados durante este periodo, que aún dura, de caída de las ventas minoristas, significa que el grupo habrá cerrado el 50% de sus puntos de venta.

En cambio, Old Navy ha sido más bien un punto positivo. En el año fiscal que terminó el 2 de febrero, sus ventas comparables aumentaron un 3%, mientras que Gap tuvo un descenso del 5%. En el trimestre, cayeron un 1%.

Los inversores hicieron subir las acciones de Gap un 25% fuera del horario de negociación. Es posible que esperen que la escisión ayude a la compañía a captar parte del glamur financiero asociado a la compañía matriz de Zara, la española Inditex. Old Navy está más cerca de esa marca que Gap. Los márgenes operativos de Inditex son del 17%, frente al 9% de Gap y al 8% de American Eagle Outfitters. Si Old Navy gestiona con éxito las mejoras, también podría atraer a un tipo diferente de comprador.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías