Luis Aires: “Es una aberración poner un impuesto al diésel que usa la clase trabajadora”

A escala global, ¿qué pasara con el negocio de exploración y producción y el de refino?

La demanda de energía, de aquí a 2040, seguirá subiendo porque el PIB mundial se va a duplicar: aumentará un 33% frente al nivel actual. La población mundial continuará subiendo y llegará a 9.000 millones de habitantes, pero más importante será el aumento de la prosperidad en los países en desarrollo. En el mundo hay cerca de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad; el 82% de la población global no ha montado nunca en un avión; si miramos el número de automóviles por cada 1.000 habitantes, en EE UU hay 750; en Europa, 450; pero en China hay tan solo 100 y en India, 25. ¿Qué supone para el petróleo? Hay dos escenarios: uno más continuista y otro más en línea con el Acuerdo de París, pero en cualquiera de los escenarios lo que vemos es que, en 2040, la demanda de petróleo y de gas seguirá siendo aproximadamente del 25%, respectivamente. La otra mita será una combinación de carbón y renovables. Prácticamente en todos los escenarios futuros que contemplamos vemos que el petróleo y el gas seguirán aportando conjuntamente cerca del 50% de la demanda primaria de energía. Lo que quiere decir que tenemos que seguir invirtiendo en el upstream, en la exploración y el desarrollo de más petróleo y gas. Si no invirtiésemos absolutamente nada, simplemente por el declive de los pozos de petróleo, la producción iría cayendo entre un 3% y un 6% anualmente y en unos años no habría suficiente energía para cubrir la demanda, que es creciente en cualquiera de los escenarios. El reto es seguir invirtiendo en petróleo y gas a la vez que disminuimos las emisiones.

En cuanto al gas, ¿cree que crecerá en el transporte?

Va a tener un papel fundamental en la sustitución del carbón para la generación eléctrica. También en el consumo doméstico y empresarial, en los procesos productivos para generar calor. Y en la movilidad: el gas natural licuado se usará para el transporte de barcos de cierto tamaño, y en el transporte por carretera de grandes distancias, camiones, algo que estamos viendo ya en EE UU porque el coste de gas es muy barato debido al fracking. Esa tendencia vendrá también a España y Europa. Donde le veo menos recorrido es en el gas natural comprimido para automóviles. En países como Alemana o Italia tiene un peso ahora decreciente, porque algunos de estos países apostaron por esta tecnología para hacer la transición energética, pero los clientes la han abandonado por otras formas de movilidad, como los híbridos.

¿Cómo afecta la actual tensión geopolítica al mercado del crudo?

Son innatas en el mundo del petróleo y de la energía. ¿Cuál es la gran diferencia frente a unos años? De nuevo, el desarrollo tecnológico. El fracking ha hecho que hoy día sea rentable extraer petróleo y gas en EE UU en unos 50-60 dólares por barril. Y cuando se produzca puntualmente cualquier tipo de tensión geopolítica que haga subir el precio del petróleo, entrará el fracking, inundará el mercado de petróleo y el precio rápidamente bajará en el entorno de 55-60 dólares el barril. Actúa como regulador, no veremos precios tan altos como en el pasado.

¿Qué medidas están adoptando las empresas para adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales y reducir así las emisiones?

Invertir, invertir e invertir. Las emisiones de CO2 de las refinerías españolas se han reducido un 7% en los últimos años desde que hicimos las inversiones de 6.000 millones a la vez que hemos aumentado la producción en un 7%. ¿Cómo? A través de la eficiencia energética, que tiene un alto potencial. Si miramos el transporte en España, desde 2005 a 2015, las emisiones se han reducido un 15%: el 12% por eficiencia de los motores y un 3% por la crisis. Imagínese si hubiese medidas que favorecieran la renovación del parque automovilístico, con vehículos modernos de cualquier tecnología. El consumo de un motor de gasolina medio está en torno a unos cinco litros cada 100 km. De aquí a 2040, esos cinco litros se transformarán en tres litros. La industria automovilística está invirtiendo para hacer más eficiente los motores de combustión. Pero es que los productos que fabricamos, la gasolina y el gasóleo, también favorecen la reducción de las emisiones.

¿Y en cuanto a los controles en exploración, para evitar accidentes como el de BP en el Golfo de México en 2010?

Estamos continuamente invirtiendo en seguridad. Se establecen distintas maneras de protección: barreras físicas con ayuda de la última tecnología, barreras que tienen que ver con los procedimientos y las que tienen que ver con la interacción humana y las máquinas, crear una cultura de seguridad.

¿Cómo va el negocio de BP en España?

Está creciendo. Tenemos una refinería en Castellón que, dentro del grupo BP, está considera como la mejor del grupo. En el negocio de estaciones de servicios hemos sumado en los últimos años 150, para un total de 780 en España, con un cuota de mercado cercana al 8%, y nuestra idea es seguir creciendo. Pero también crecemos en renovables, vía solar; tenemos una de las principales comercializados de gas en España, suministramos combustibles para los principales aeropuertos españoles, y vendemos lubricantes a través de la marca Castrol, que es líder mundial.