Fabien Baron, el diseñador del lujo que cambió el logo a Zara

Le gusta contar historias a través de las palabras y de las imágenes. Y sobre todo que las estas sean lo más directas posibles y los mensajes que lanza hagan que las cosas sean más fáciles de entender. Es la filosofía de trabajo que sigue Fabien Baron (1959), diseñador y fotógrafo francés, fundador en Nueva York del estudio Baron & Baron, ciudad a la que se trasladó a vivir en los años 80, impulsado por la cultura americana y por la influencia que el país tenía en ese momento en el mundo. “En esa época todo era cultura pop y todo salía de allí. En Europa tenías que esperar seis meses para que llegasen las últimas tendencias. Eso me desesperaba”, reconoce en un vídeo explicativo en su página web.

MÁS INFORMACIÓN Inditex estrena un nuevo logotipo de Zara en su tienda online

Y precisamente en su estudio de Manhattan es donde se ha gestado uno de sus últimos trabajos, el nuevo logo que emplea Zara en su tienda online, y que se caracteriza por una tipografía con poco espacio entre los caracteres, que no ha dejado indiferente a las redes sociales. “La gente me conoce por la tipografía y las imágenes, como alguien que ha hecho cosas para integrar las palabras y las imágenes como nadie había hecho antes. En este sentido, creo que he agitado la industria del diseño gráfico, purificando el mensaje para que quede lo importante, y que lo demás desaparezca”, asegura Baron, en relación con su trabajo.

El nuevo logo de Zara

El oficio le viene de herencia: su padre fue director de arte y quien le enseñó las bases de una profesión, en la que se inició con 15 años, en una época en la que, recuerda, bastaba con un lápiz y una regla porque todo era geometría y manual. También ha sido diseñador de mobiliario, de frascos para fragancias –es el creador, entre otros, del icónico envase de CK One para Calvin Klein–. Su nombre está ligado a las grandes marcas de lujo, ya que ha renovado la imagen de firmas de moda como Bottega Veneta, Dior, Coach, Tod’s, Ralph Lauren o Burberry. Para esta última firma británica, con 150 años de historia, realizó un importante relanzamiento con el que volvió a poner de moda su famosa gabardina. También recibe encargos para la línea de belleza de Giorgio Armani, Prada, Nars, Chloé, Fendi, YSL o Givenchy.

Diseño del frasco de CK One.

Cree que el éxito de su agencia se debe a que es concebido como “un hub, como un lugar en el que experimentar, donde se reúne gente de talento que tiene su propia opinión sobre las cosas. Cuando yo comparto mis ideas con los demás surgen cosas que por mí solo jamás podría haber hecho”, señala Baron. Y en todos sus trabajos persigue la belleza como búsqueda de la perfección. “Pero la perfección no existe y, por lo tanto, la belleza está en la búsqueda. Al fin y al cabo, la belleza tiene algo que ver con el carácter, así se afila la mente para ser bello”, afirma el diseñador, cuyo trabajo también ha llegado a la sede de Inditex, en Arteixo (A Coruña).