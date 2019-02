Los vaqueros preferidos de Roger Federer

Roger Federer es el protagonista de la nueva campaña Life Wear de Uniqlo. El tenista, como embajador global de la marca desde verano de 2018, luce la nueva colección de vaqueros, con la que pretende transmitir una imagen de comodidad fuera de la cancha de tenis, en la que también lleva las prendas de la firma japonesa.

Concretamente, en la campaña, que incluye anuncios de televisión, publicidad en tienda y en la página online, lleva el modelo de pantalones vaqueros Uniqlo Ezy (39,90 euros), sus preferidos de la colección. “El denim es un material que me gusta mucho. He llevado pantalones vaqueros desde que soy un niño y, a día de hoy, continúan siendo una de mis prendas favoritas. Cuando elijo que llevar en un día en particular, le doy mucho valor a la comodidad porque es importante para mí sentirme relajado a lo largo del día", reconoce.

El tenista suizo, celoso de su intimidad, deja entrever en esta nueva temporada escenas de su vida privada, en la que descubre, entre otras, su afición por el piano. “Mi tiempo de descanso es crucial. Me gusta disfrutarlo con amigos y familia, desconectando de la pista de tenis. Me gusta visitar exposiciones de arte, escuchar música, cenar con mis amigos y mi familia, todo lo que es relajante. Y por supuesto jugar y correr con los niños es siempre emocionante para mí”, confiesa el jugador.